حقيقة سحب الجنسية الكويتية من الفنان نبيل شعيل

ونُشر القرار، الأربعاء 22 يوليو/تموز 2026، في ملحق الجريدة الرسمية « اليوم»، حاملاً الرقم 12/66 لسنة 2026. ونصّت مادته الأولى على فقدان الجنسية من 20 شخصاً، استناداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له.أما المادة الثانية، فنصّت على أن تتولى الجهات المختصة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، تنفيذ القرار، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وتنص المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية على فقدان المواطن جنسيته في حال تجنّسه، باختياره، بجنسية أجنبية، ما يعني أن الصيغة القانونية الواردة في القرار هي «فقد الجنسية»، وليست «سحب الجنسية»، نظراً إلى اختلاف الأسباب والإجراءات القانونية المرتبطة بكل .وبالتزامن مع نشر القرار، تداولت صفحات عبر وقوائم غير رسمية مزاعم تفيد بأن اسم الفنان نبيل شعيل ورد بين الأشخاص العشرين المشمولين به، ما أثار تساؤلات بين متابعيه.إلا أنه، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر عن الجريدة الرسمية أو الكويتية أو الفنان نبيل شعيل أي بيان يؤكد شمول اسمه بالقرار. كما أن تداول الاسم عبر صفحات التواصل وحده لا يُعد دليلاً رسمياً، ما يجعل الحديث عن فقدانه الجنسية غير مؤكد، في انتظار صدور توضيح موثوق.