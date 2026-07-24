بعد تمزيق صور حفله في حمص.. حسام جنيد يعتذر من الشعب السوري

وقال جنيد في مقطع مصوّر إنه تابع خلال الفترة الماضية مطالبات عدد من السوريين له بتقديم اعتذار واضح، مضيفاً: «الإنسان عندما يعتذر من أهل بلده، هذا الشيء يكبّره ولا يصغّره».

وخصّ الفنان السوري أمهات الضحايا والمتضررين برسالته، قائلاً: «أعتذر من كل أم فقدت غالياً وعزيزاً عليها، وأعتذر من كل محافظات سوريا»، مشدداً على أنه يعتبر نفسه ابناً لجميع السوريين، وأن نجاحه وانتشاره الفني تحققا بفضل دعم الجمهور.

كما أقرّ جنيد بارتكابه أخطاء خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أن الاعتراف بها ضرورة، وقال: «أنا إنسان غلطت، نعم، ولكن الاعتراف بالذنب فضيلة»، معرباً عن أمله في أن يتقبل السوريون اعتذاره ويتجاوزوا ما حصل.

وتحدث جنيد أيضاً عن أعماله الفنية التي قدّمها بعد سقوط النظام السوري السابق، مشيراً إلى أنه طرح أغنية احتفالاً بـ«التحرير» بعد يومين من الأحداث، لكنه واجه حينها انتقادات ، ووُصف عبر بـ«ملك التكويع».

وأشار كذلك إلى أنه سبق أن تناول في إحدى أغنياته معاناة السوريين الذين اضطروا إلى الهجرة، مؤكداً أنه حاول التعبير من خلال أعماله عن آلام أبناء بلده.

ويأتي اعتذار بعد أيام من تداول مقطع فيديو قيل إنه صُوّر في ، وظهر فيه عدد من الشبان وهم يزيلون ويمزقون صوراً إعلانية لحفل كان من المقرر أن يحييه في المدينة، وسط اعتراضات على مشاركته وظهور صوره في الشوارع.