أحلام ودرة زروق تتضامنان مع تونس والجزائر بعد موجة الحرائق

ووجّهت الفنانة رسالة دعم إلى تونس عبر حسابها على منصة «إكس»، أعربت فيها عن تعاطفها مع المتضررين، كما أشادت بجهود فرق الحماية المدنية التي تعمل على محاصرة الحرائق. وكتبت: «قلبي مع تونس وأهلها في هذه الأيام الصعبة»، داعيةً إلى حماية البلاد ومساندة كل من يواجه النيران.

من جهتها، أعربت الفنانة التونسية درة زروق عن حزنها لما تمر به تونس والجزائر، وكتبت: «قلبي موجوع على ما تمر به تونس بلدي والجزائر»، متمنيةً للضحايا والشفاء للمصابين، والحماية للمتضررين وعناصر فرق الإطفاء.

وجاءت رسالتا أحلام ودرة بالتزامن مع اندلاع حرائق في غابات جبل الطويلة بولاية الكاف شمال غربي تونس، حيث أظهرت مقاطع مصورة انتشار ألسنة اللهب والدخان الكثيف في المناطق الغابية، وسط جهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع وصولها إلى المناطق السكنية.

وتشهد تونس منذ نحو أسبوعين موجة حر شديدة، اقتربت خلالها درجات الحرارة في بعض المناطق من 50 درجة مئوية، فيما ساهمت الرياح الجافة في اتساع رقعة الحرائق، خصوصاً في الغابات والمناطق الجبلية.

ووفق بيانات الحماية المدنية التونسية، تعاملت فرق الإطفاء خلال 24 ساعة مع 296 حريقاً في مناطق مختلفة من البلاد، في وقت تتواصل فيه عمليات المراقبة والتدخل للحد من الخسائر.