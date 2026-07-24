بمشاركة نجله شربل.. عامر زيان يطرح أغنيته الصيفية «أكيد»

الأغنية من كلمات منير بو عساف، وألحان وسام الأمير، وتوزيع روجيه خوري، فيما تولّى طوني حداد عمليتي الميكس والماستر، لتخرج بإيقاع حيوي ينسجم مع أجواء الصيف ويعكس طابعاً خفيفاً ومرحاً.
أما الكليب، الذي حمل توقيع المخرج عبد الوهاب خطيب، فجاء بأسلوب بسيط وعفوي، معتمداً على مشاهد نابضة بالحياة تتماشى مع أجواء الأغنية.
وكان الظهور اللافت لابن عامر زيان الأصغر، شربل، من أبرز مفاجآت العمل، إذ شارك في عدد من اللقطات العفوية، مضيفاً لمسة عائلية محببة على الكليب، ولافتاً أنظار الجمهور منذ طرحه.
ويقدّم عامر زيان من خلال «أكيد» عملاً صيفياً يجمع بين الإيقاع الخفيف والصورة العفوية، في عودة جديدة إلى الأغنيات الشبابية التي شكّلت جزءاً أساسياً من هويته الفنية.