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رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: هناك أحياء آمنة في البلدة تمكن المواطنون من دخولها وأخرى مقفلة بسبب الركام والدمار والجيش يعمل على إزالة الردم لتسهيل العودة الكاملة
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وفاة والدة بن أفليك وكيسي أفليك بعد معاناة مع سرطان
وفاة والدة بن أفليك وكيسي أفليك بعد معاناة مع سرطان
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وفاة والدة بن أفليك وكيسي أفليك بعد معاناة مع سرطان

فن

2026-07-24 | 06:07
وفاة والدة بن أفليك وكيسي أفليك بعد معاناة مع سرطان
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Aljadeed
وفاة والدة بن أفليك وكيسي أفليك بعد معاناة مع سرطان

توفيت كريس آن أفليك، والدة النجمين بن أفليك وكيسي أفليك، عن عمر ناهز 83 عاماً، بعد معاناة مع سرطان البنكرياس، وفق ما أعلنته عائلتها، كاشفةً أنها رحلت بهدوء أثناء نومها في الثاني من حزيران الماضي.

ووُلدت كريستين آن بولدت في نيويورك عام 1942، وتخرّجت في جامعة هارفارد، قبل أن تعمل معلمةً في المدارس الحكومية لمدة 35 عاماً، حتى تقاعدها عام 2008. كما عُرفت بنشاطها في مجال الحقوق المدنية، إذ شاركت في ستينيات القرن الماضي في تحركات مناهضة للتمييز العنصري في الولايات المتحدة.

ولعبت الراحلة دوراً أساسياً في حياة ابنيها ومسيرتهما الفنية، خصوصاً بعد انفصالها عن والدهما تيموثي أفليك، عندما كان بن في الثانية عشرة من عمره. وساهمت في تعريفه إلى مديرة اختيار الممثلين باتي كولينز، التي ساعدته في خوض أولى تجارب الأداء للإعلانات والأعمال التلفزيونية.

وحرصت كريس على مرافقة ابنيها ودعمهما خلال أبرز محطات نجاحهما، فحضرت برفقة بن أفليك حفل جوائز الأوسكار عام 1998، عندما فاز بجائزة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم «Good Will Hunting» إلى جانب مات ديمون.

وكشفت العائلة أن الأطباء شخّصوا إصابتها بالمرض في كانون الأول الماضي، وكانت أمنيتها الأخيرة حضور حفل تخرّج حفيدها أتيكوس من المدرسة الثانوية. وتمكنت من تحقيق أمنيتها في 31 أيار، إذ شاركت العائلة الاحتفال، قبل أن ترحل بعد يومين.

وتركت كريس آن أفليك ابنيها بن وكيسي، إلى جانب أحفادها الخمسة: أتيكوس وإنديانا، ابني كيسي أفليك، وفايوليت وفين وسام، أبناء بن أفليك.

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