وفاة والدة بن أفليك وكيسي أفليك بعد معاناة مع سرطان

ووُلدت كريستين آن بولدت في عام 1942، وتخرّجت في جامعة هارفارد، قبل أن تعمل معلمةً في المدارس الحكومية لمدة 35 عاماً، حتى تقاعدها عام 2008. كما عُرفت بنشاطها في مجال الحقوق المدنية، إذ شاركت في ستينيات القرن الماضي في تحركات مناهضة للتمييز العنصري في .

ولعبت الراحلة دوراً أساسياً في حياة ابنيها ومسيرتهما الفنية، خصوصاً بعد انفصالها عن والدهما تيموثي أفليك، عندما كان بن في الثانية عشرة من عمره. وساهمت في تعريفه إلى مديرة اختيار الممثلين باتي كولينز، التي ساعدته في خوض أولى تجارب الأداء للإعلانات والأعمال التلفزيونية.

وحرصت كريس على مرافقة ابنيها ودعمهما خلال أبرز محطات نجاحهما، فحضرت برفقة بن أفليك حفل جوائز الأوسكار عام 1998، عندما فاز بجائزة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم «Good Will Hunting» إلى جانب مات ديمون.

وكشفت العائلة أن الأطباء شخّصوا إصابتها بالمرض في الأول الماضي، وكانت أمنيتها حضور حفل تخرّج حفيدها أتيكوس من . وتمكنت من تحقيق أمنيتها في 31 أيار، إذ شاركت العائلة الاحتفال، قبل أن ترحل بعد يومين.

وتركت كريس آن أفليك ابنيها بن وكيسي، إلى جانب أحفادها الخمسة: أتيكوس وإنديانا، ابني كيسي أفليك، وفايوليت وفين وسام، أبناء بن أفليك.