كرم الشعراني وميرنا عبد الحي يستقبلان طفلتهما الأولى "عسل"

وأعلن كرم الشعراني الخبر عبر حسابه على «إنستغرام»، حيث نشر مقطع فيديو وثّق اللحظات الأولى بعد الولادة، وظهرت فيه ميرنا عبد الحي وهي تحتضن طفلتهما. وأرفق الفيديو برسالة مؤثرة لزوجته وابنته كتب فيها: «ألف الحمد لله على سلامتك أم عسل نبض القلب.. عسل كرم الشعراني نورتي يا بابا، ألف حمد وشكر إلك يا رب على الصحة والخلقة التامة».

وسرعان ما انهالت رسائل التهنئة على من الفنانين والمتابعين، إذ بارك لهما عدد من نجوم الدراما ، بينهم حلا رجب وصفاء ومهيار خضور ويزن خليل ولورا أبو ، متمنين للمولودة الصحة والسعادة وللعائلة حياة مليئة بالفرح.

وكان كرم الشعراني وميرنا عبد الحي قد احتفلا بزفافهما عام 2024، بحضور أفراد العائلة وعدد من نجوم الفن السوري، قبل أن يعلنا بداية فصل جديد في حياتهما العائلية مع استقبال طفلتهما الأولى «عسل».