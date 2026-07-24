رحيل فاروق هلال .. ملحن «يا صياد السمج» عن 91 عاماً

بدأ الراحل مسيرته الأكاديمية بتخرّجه في قسم الموسيقى بمعهد الفنون الجميلة عام 1957، قبل أن ينضم إلى الإذاعة والتلفزيون مطلع ستينيات القرن الماضي، لينطلق في رحلة فنية طويلة أسهم خلالها في تطوير الأغنية والجمع بين خصوصية المقام المحلي وروح التجديد.

وقدم فاروق هلال عشرات الألحان التي بقيت حاضرة في وجدان الجمهور، وتعاون مع عدد من أبرز الأصوات العراقية والعربية، بينهم مائدة نزهت، حسين نعمة، ياس خضر وعبد الرويشد. ومن أشهر أعماله «يا صياد السمج»، و«سألت عنك»، و«خطار أجانا العشك»، و«كالولي راح ومشى»، و«علّمني عليك»، و«تعاليلي».

ولم تقتصر مساهماته على التلحين، إذ أسس عدداً من الفرق الموسيقية التي احتضنت مواهب وأسهمت في تخريج أجيال من الفنانين، كما حصل خلال مسيرته على جوائز وتكريمات محلية وعربية ودولية تقديراً لدوره في الحفاظ على هوية الموسيقى العراقية وتطويرها.

وبرحيله، تفقد الساحة الفنية العراقية واحداً من أبرز صانعي الحانها، فيما تبقى أعماله شاهدة على تجربة موسيقية حملت روح العراق ووصلت إلى أجيال متعاقبة.