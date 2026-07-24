تحذير رسمي من حفلات وهمية باسم فضل شاكر

وأوضح المكتب، في بيان، أنه لم يتم الإعلان عن أي حفل أو نشاط فني لفضل شاكر خلال الفترة الحالية، مشدداً على أن المعلومات المنشورة خارج الصفحات الرسمية للفنان والقنوات المعتمدة لا تعبّر عنه أو عن مكتبه الإعلامي.

ودعا الجمهور إلى عدم التفاعل مع هذه الإعلانات أو إجراء أي حجوزات استناداً إليها، تفادياً للوقوع ضحية صفحات أو جهات تستغل اسم الفنان للترويج لمعلومات مضللة أو ممارسات احتيالية.

وأكد أن أي نشاط فني جديد لفضل شاكر سيُعلن عنه حصرياً عبر حساباته الرسمية، مثمّناً ثقة الجمهور وحرصه على التحقق من قبل تداولها أو التعامل معها.