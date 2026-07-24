خالد الهريني ونورا العشماوي يعلنان انتظار طفلهما الثاني بفيديو عائلي مؤثر

وظهر في الفيديو برفقة طفلتهما الأولى، وسط أجواء دافئة غلبت عليها مشاعر الفرح والامتنان، في إعلان بسيط كشفا من خلاله عن استعدادهما لاستقبال فرد جديد في العائلة. وحرص ونورا على توثيق اللحظة بطريقة عفوية، عكست الترابط الكبير بين أفراد الأسرة والسعادة التي يعيشونها مع بداية هذه المرحلة الجديدة.

ولم يكشف الثنائي حتى الآن عن جنس المولود أو موعد الولادة المرتقب، مكتفيين بمشاركة خبر الحمل مع جمهورهما، الذي سارع إلى تقديم التهاني والتبريكات، متمنياً لنورا فترة حمل آمنة وللعائلة مزيداً من الفرح والاستقرار.

وحصد الفيديو تفاعلاً واسعاً بعد وقت قصير من نشره، إذ امتلأت التعليقات برسائل المحبة والدعوات، فيما عبّر عدد كبير من المتابعين عن سعادتهم بالإعلان، مشيدين بالطريقة البسيطة والمؤثرة التي اختارها الزوجان للكشف عن الخبر.

ويأتي إعلان الحمل الثاني بعد نحو عامين من استقبال خالد الهريني ونورا العشماوي طفلتهما الأولى، التي شكّلت محطة بارزة في حياتهما. وكان الثنائي قد شارك في وقت سابق لحظات من رحلة الأبوة والأمومة، إلى جانب صور ومقاطع من تفاصيل حياتهما اليومية برفقة طفلتهما.