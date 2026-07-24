إيريني يسري ترفض تسليم تاج ملكة جمال مصر وتتهم المسابقة بغياب الشفافية

وقالت إيريني في بيان نشرته عبر حسابها على «إنستغرام» إنها التزمت الصمت طوال فترة حملها اللقب احترامًا للمسابقة، وحاولت حل الخلافات بعيدًا عن الرأي العام، لكنها لم تحصل على استجابة حقيقية من المسؤولين.

وكشفت أن استبعادها من لجنة تحكيم النسخة الجديدة كان السبب المباشر لإعلان موقفها، معتبرة أن القرار جاء لمصلحة شخصية أخرى، ومؤكدة أن ما تعرضت له لا يعكس معايير النزاهة والاستحقاق.

وشددت إيريني يسري على أنها لن تتراجع عن قرارها، متوعدةً بالكشف عن مستندات وتفاصيل قالت إنها تثبت صحة اتهاماتها خلال الفترة المقبلة.