نقابة الفنانين المحترفين تتضامن مع محمد إسكندر بعد إلغاء حفله في سوريا

وأوضحت النقابة، في بيان، أن المعلومات الواردة إليها تشير إلى تمزيق الإعلانات الخاصة بالحفل وتعرّض الجهة المنظمة لتهديدات، ما دفعها إلى إلغاء الأمسية حرصاً على الفنان والمنظمين والجمهور.



وأدانت النقابة أي تهديد أو ترهيب يطال فناناً أو جهة منظمة، مؤكدة رفضها القاطع استخدام العنف أو التخويف لمنع الأنشطة الفنية والثقافية. وشددت على أن الفن يشكل رسالة إنسانية وثقافية، وأن من حق الفنان ممارسة عمله في أجواء آمنة بعيداً عن الضغوط، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في كل بلد.



كما أعلنت تضامنها الكامل مع عضوها الفنان ، داعية المختصة إلى متابعة الحادثة وكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفنانين اللبنانيين وصون كرامتهم.



واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الفن والثقافة يشكلان جسراً للتواصل بين الشعوب، وأن الاحتكام إلى القانون يبقى السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات.



