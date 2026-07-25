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نقابة الفنانين المحترفين تتضامن مع محمد إسكندر بعد إلغاء حفله في سوريا
نقابة الفنانين المحترفين تتضامن مع محمد إسكندر بعد إلغاء حفله في سوريا
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نقابة الفنانين المحترفين تتضامن مع محمد إسكندر بعد إلغاء حفله في سوريا

فن

2026-07-25 | 03:55
نقابة الفنانين المحترفين تتضامن مع محمد إسكندر بعد إلغاء حفله في سوريا
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Aljadeed
نقابة الفنانين المحترفين تتضامن مع محمد إسكندر بعد إلغاء حفله في سوريا

أعربت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان عن قلقها الشديد إزاء الظروف التي أدت إلى إلغاء حفل الفنان اللبناني محمد إسكندر، الذي كان مقرراً إحياؤه في منطقة وادي النصارى في سوريا.

وأوضحت النقابة، في بيان، أن المعلومات الواردة إليها تشير إلى تمزيق الإعلانات الخاصة بالحفل وتعرّض الجهة المنظمة لتهديدات، ما دفعها إلى إلغاء الأمسية حرصاً على سلامة الفنان والمنظمين والجمهور.

وأدانت النقابة أي تهديد أو ترهيب يطال فناناً أو جهة منظمة، مؤكدة رفضها القاطع استخدام العنف أو التخويف لمنع الأنشطة الفنية والثقافية. وشددت على أن الفن يشكل رسالة إنسانية وثقافية، وأن من حق الفنان ممارسة عمله في أجواء آمنة بعيداً عن الضغوط، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في كل بلد.

كما أعلنت تضامنها الكامل مع عضوها الفنان محمد إسكندر، داعية الجهات الرسمية المختصة إلى متابعة الحادثة وكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفنانين اللبنانيين وصون كرامتهم.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الفن والثقافة يشكلان جسراً للتواصل بين الشعوب، وأن الاحتكام إلى القانون يبقى السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات.

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