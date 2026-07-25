توقيف الفنان الجزائري رضا الطالياني في المغرب لهذا السبب

أوقفت السلطات المغربية الفنان رضا الطالياني في مدينة المحمدية، شمال البيضاء، على خلفية حادث سير أعقبته مواجهة مع عناصر الأمن، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام مغربية.



ووفقاً للتقارير المحلية، تدخلت عناصر الشرطة مساء الخميس 23 يوليو/تموز 2026 بعد وقوع حادث كانت سيارة مغني طرفاً فيه. وأشارت المعطيات المتداولة إلى أن الطالياني كان في غير طبيعية عند وصول رجال الأمن إلى المكان، ورفض الامتثال لتعليماتهم أو تسليم وثائق المركبة والنزول منها.



وكشفت المعاينات الأولية عن وجود شخص آخر برفقة الفنان داخل السيارة، وقد استدعت حالته الصحية نقله بصورة عاجلة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى مولاي عبدالله في المحمدية لتلقي العلاج، فيما واصلت العناصر الأمنية محاولاتها لإقناع الطالياني بمغادرة السيارة من دون تصعيد.



وبعد تعذر استجابته، أوقفت الشرطة الفنان الجزائري واقتادته إلى مقر الدائرة الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



وبحسب المغربية، قررت المختصة وضع رضا الطالياني قيد الحراسة النظرية، في انتظار التحقيق معه بشأن ملابسات حادث السير والاشتباه في القيادة تحت تأثير الكحول، إضافة إلى ظروف تعامله مع عناصر الأمن خلال تدخلهم.