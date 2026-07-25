أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
توقيف الفنان الجزائري رضا الطالياني في المغرب لهذا السبب
توقيف الفنان الجزائري رضا الطالياني في المغرب لهذا السبب
A-
A+

توقيف الفنان الجزائري رضا الطالياني في المغرب لهذا السبب

فن

2026-07-25 | 04:18
توقيف الفنان الجزائري رضا الطالياني في المغرب لهذا السبب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
توقيف الفنان الجزائري رضا الطالياني في المغرب لهذا السبب

أوقفت السلطات المغربية الفنان الجزائري رضا الطالياني في مدينة المحمدية، شمال الدار البيضاء، على خلفية حادث سير أعقبته مواجهة مع عناصر الأمن، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام مغربية.

ووفقاً للتقارير المحلية، تدخلت عناصر الشرطة مساء الخميس 23 يوليو/تموز 2026 بعد وقوع حادث كانت سيارة مغني الراي الجزائري طرفاً فيه. وأشارت المعطيات المتداولة إلى أن الطالياني كان في حالة غير طبيعية عند وصول رجال الأمن إلى المكان، ورفض الامتثال لتعليماتهم أو تسليم وثائق المركبة والنزول منها.

وكشفت المعاينات الأولية عن وجود شخص آخر برفقة الفنان داخل السيارة، وقد استدعت حالته الصحية نقله بصورة عاجلة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى مولاي عبدالله في المحمدية لتلقي العلاج، فيما واصلت العناصر الأمنية محاولاتها لإقناع الطالياني بمغادرة السيارة من دون تصعيد.

وبعد تعذر استجابته، أوقفت الشرطة الفنان الجزائري واقتادته إلى مقر الدائرة الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب وسائل الإعلام المغربية، قررت النيابة العامة المختصة وضع رضا الطالياني قيد الحراسة النظرية، في انتظار التحقيق معه بشأن ملابسات حادث السير والاشتباه في القيادة تحت تأثير الكحول، إضافة إلى ظروف تعامله مع عناصر الأمن خلال تدخلهم.

اقرأ ايضا في فن

ملكة جمال مصر إيريني يسري بأول تعليق بعد رفضها تسليم التاج
05:27

ملكة جمال مصر إيريني يسري بأول تعليق بعد رفضها تسليم التاج

تصاعدت الأزمة بين إيريني يسري، الحاصلة على لقب Miss Egypt Global 2025، وإدارة مسابقة ملكة جمال مصر، بعدما اتهمت القائمين عليها بتهميشها وعرقلة مشاركتها الخارجية ومطالبتها بدفع مبالغ مالية تحت التهديد بسحب اللقب منها.

05:27

ملكة جمال مصر إيريني يسري بأول تعليق بعد رفضها تسليم التاج

تصاعدت الأزمة بين إيريني يسري، الحاصلة على لقب Miss Egypt Global 2025، وإدارة مسابقة ملكة جمال مصر، بعدما اتهمت القائمين عليها بتهميشها وعرقلة مشاركتها الخارجية ومطالبتها بدفع مبالغ مالية تحت التهديد بسحب اللقب منها.

اصابة الفنان الكويتي خالد الملا بالسرطان و طارق العلي يدعمه
05:14

اصابة الفنان الكويتي خالد الملا بالسرطان و طارق العلي يدعمه

أثار الإعلان عن إصابة الفنان الشعبي الكويتي خالد الملا بمرض السرطان حالة واسعة من القلق والحزن بين محبيه في الكويت ودول الخليج، بعدما أفادت حسابات ومنصات إخبارية كويتية بأن الفنان المخضرم موجود حالياً في تايلند، حيث يخضع للعلاج داخل أحد المستشفيات المتخصصة، وسط دعوات مكثفة له بتجاوز هذه المرحلة الصحية والعودة إلى جمهوره سالماً.

05:14

اصابة الفنان الكويتي خالد الملا بالسرطان و طارق العلي يدعمه

أثار الإعلان عن إصابة الفنان الشعبي الكويتي خالد الملا بمرض السرطان حالة واسعة من القلق والحزن بين محبيه في الكويت ودول الخليج، بعدما أفادت حسابات ومنصات إخبارية كويتية بأن الفنان المخضرم موجود حالياً في تايلند، حيث يخضع للعلاج داخل أحد المستشفيات المتخصصة، وسط دعوات مكثفة له بتجاوز هذه المرحلة الصحية والعودة إلى جمهوره سالماً.

تطورات جديدة في قضية دكتور فود .. هل يلقى القبض عليه؟
04:20

تطورات جديدة في قضية دكتور فود .. هل يلقى القبض عليه؟

شهدت قضية صانع المحتوى اللبناني جورج حنا ديب، المعروف باسم «دكتور فود»، تطورات جديدة، بعدما أفادت مصادر قضائية بتعميم مذكرة إلقاء القبض عليه على مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية، لتنفيذها فور العثور عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

04:20

تطورات جديدة في قضية دكتور فود .. هل يلقى القبض عليه؟

شهدت قضية صانع المحتوى اللبناني جورج حنا ديب، المعروف باسم «دكتور فود»، تطورات جديدة، بعدما أفادت مصادر قضائية بتعميم مذكرة إلقاء القبض عليه على مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية، لتنفيذها فور العثور عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

اخترنا لك
ملكة جمال مصر إيريني يسري بأول تعليق بعد رفضها تسليم التاج
05:27
اصابة الفنان الكويتي خالد الملا بالسرطان و طارق العلي يدعمه
05:14
تطورات جديدة في قضية دكتور فود .. هل يلقى القبض عليه؟
04:20
نقابة الفنانين المحترفين تتضامن مع محمد إسكندر بعد إلغاء حفله في سوريا
03:55

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026