تطورات جديدة في قضية دكتور فود .. هل يلقى القبض عليه؟

شهدت قضية صانع المحتوى اللبناني حنا ديب، المعروف «دكتور فود»، تطورات ، بعدما أفادت مصادر قضائية بتعميم مذكرة إلقاء القبض عليه على مختلف ، لتنفيذها فور العثور عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.





وبحسب ما نشر موقع «النهضة نيوز»، نقلاً عن مصادر قضائية، فإن هذا الإجراء جاء عقب صدور حكم غيابي بحق دكتور فود عن محكمة جنايات ، نتيجة عدم مثوله أمام المحكمة، ما يعني أن توقيفه أو تسليم نفسه سيؤدي إلى إعادة محاكمته حضورياً أمام المختص.



ورجحت المصادر أن دكتور فود لا يزال داخل الأراضي ، في ظل وجود قرار سابق بمنعه من السفر، كان قد صدر خلال مرحلة التحقيق وقبل إحالة الملف إلى محكمة الجنايات. وتتطابق هذه المعلومات مع ما نقلته وسائل إعلام لبنانية عن مصادر قضائية بشأن تعميم المذكرة وإمكانية إعادة محاكمته حضورياً.



وفي مقابل هذه التطورات، نشر دكتور فود مقطع فيديو جديداً عبر صفحته على «فيسبوك»، ظهر فيه خلال جولة في إحدى القرى اللبنانية، متنقلاً بين منازل الأهالي بحثاً عن وجبة غداء بعد منتصف الليل، قبل أن يؤكد في نهاية الفيديو وجوده في «الضيعة».



وتزامن ظهور دكتور فود مع إعلانه، قبل يومين، طلاقه رسمياً من زوجته صانعة المحتوى شروق، بعدما قال في مقطع متداول: «خلص طلقنا، ما في نصيب»، حاسماً بذلك الجدل الذي تصاعد بعد إلغاء شروق متابعته وحذفها صوراً جمعتهما عبر حساباتها.





وكانت محكمة جنايات جبل قد أصدرت حكماً غيابياً بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق دكتور فود وعدد من المتهمين، في قضية تتعلق، وفقاً لما ورد في الحكم المتداول، بتصنيع وتوضيب مواد ممنوعة داخل عبوات تحمل علامته التجارية تمهيداً لتهريبها إلى خارج لبنان، إضافة إلى فرض غرامة مالية وتجريد المحكوم عليهم غيابياً من حقوقهم المدنية.