جوزيف عطية يشــ ــعل مسرح "أعياد بيروت" ويكشف حقيقة زواجه في 2026 من بيرلا حرب

أحيا الفنان اللبناني عطية حفلاً غنائياً ناجحاً بامتياز على مسرح مهرجانات "أعياد بيروت"، حيث شهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً استثنائياً من الحاضرين. وقدّم عطية خلال السهرة باقة من أروع وأجمل أغانيه التي أطربت الجمهور، وكان أبرزها أغنية "تعب الشوق" و"مغروم" اللتان أشعلتا أجواء المسرح وسط هتاف وتفاعل حار من المحبين.

وشهدت الليلة حضوراً لافتاً لعدد من المشاهير وصناع المحتوى، وكان في مقدمتهم ملكة بيرلا حرب، التي تربطها بعطية علاقة حب تناقلتها الأوساط الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.

كما أضفى الحفل أجواء حماسية خاصة عندما شارك كل من اليوتيوبر يرهوم وصناع المحتوى حسن رعد وبوب هركل والشيف حمود، المسرح لأداء رقصة "الدبكة" ، وسط أجواء من البهجة والرحابة.

وعلى هامش الحفل، وفي لقاء خاص مع مراسلة "الجديد" ياسمينة قطان، رُدّت التساؤلات حول طبيعة علاقته ببيرلا حرب وحقيقة تحديد موعد الزفاف؛ حيث نفى عطية بشكل طريف أن يكون عريساً في عام 2026، مازحاً بإمكانية حدوث ذلك في عام 2027.

وحول الأنباء المتداولة عن شرائه طقم ألماس لها، أبدى عطية مفاجأته من الشائعة,مؤكداً أن خطوة الزواج في عام 2026 ما زالت مبكرة، وموجهاً لبيرلا رسالة لافتة تمنى لها فيها أن تنبسط وتعيش أجمل الأوقات بالحفل.

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