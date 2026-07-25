جوزيف عطية يشــ ــعل مسرح "أعياد بيروت" ويكشف حقيقة زواجه في 2026 من بيرلا حرب

وشهدت الليلة حضوراً لافتاً لعدد من المشاهير وصناع المحتوى، وكان في مقدمتهم ملكة جمال لبنان
بيرلا حرب، التي تربطها بعطية علاقة حب تناقلتها الأوساط الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.
كما أضفى الحفل أجواء حماسية خاصة عندما شارك كل من اليوتيوبر يرهوم وصناع المحتوى حسن رعد وبوب هركل والشيف حمود، جوزيف عطية على
المسرح لأداء رقصة "الدبكة" اللبنانية
، وسط أجواء من البهجة والرحابة.
وعلى هامش الحفل، وفي لقاء خاص مع مراسلة قناة
"الجديد" ياسمينة قطان، رُدّت التساؤلات حول طبيعة علاقته ببيرلا حرب وحقيقة تحديد موعد الزفاف؛ حيث نفى عطية بشكل طريف أن يكون عريساً في عام 2026، مازحاً بإمكانية حدوث ذلك في عام 2027.
وحول الأنباء المتداولة عن شرائه طقم ألماس لها، أبدى عطية مفاجأته من الشائعة,مؤكداً أن خطوة الزواج في عام 2026 ما زالت مبكرة، وموجهاً لبيرلا رسالة لافتة تمنى لها فيها أن تنبسط وتعيش أجمل الأوقات بالحفل.
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