وفاة الفنان التونسي رزقي العوني عن 66 عامًا بعد تعرضه لجلطتين قلبيتين

وتوفي داخل المستشفى الجامعي نيكول في ، متأثرًا بمضاعفات صحية ناجمة عن تعرضه لجلطتين، وفق ما أعلنه نجله العوني لوسائل إعلام تونسية.

ووُلد الراحل في 29 آذار 1960 في تونس العاصمة، وعمل ممثلًا ضمن مصلحة الدراما في الإذاعة ، حيث شارك في عدد كبير من الأعمال الإذاعية، كما تولى عام 2000 إخراج السلسلة الإذاعية «ضحكة ونغمة».

وترك رزقي العوني بصمة واضحة في الدراما التونسية من خلال مشاركته في مجموعة من الأعمال المعروفة، من بينها «شوفلي حل»، و«عند عزيز»، و«الحصاد»، و«حياة وأماني»، و«قمرة سيدي محروس»، إلى جانب أعمال مسرحية وإذاعية متعددة.

وأثار خبر رحيله من الحزن في الأوساط الفنية والثقافية التونسية، حيث استذكر زملاؤه ومحبو أعماله مسيرته وحضوره الذي رافق مراحل مختلفة من تطور الدراما المحلية.