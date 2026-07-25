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وفاة الفنان التونسي رزقي العوني عن 66 عامًا بعد تعرضه لجلطتين قلبيتين
وفاة الفنان التونسي رزقي العوني عن 66 عامًا بعد تعرضه لجلطتين قلبيتين
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وفاة الفنان التونسي رزقي العوني عن 66 عامًا بعد تعرضه لجلطتين قلبيتين

فن

2026-07-25 | 09:19
وفاة الفنان التونسي رزقي العوني عن 66 عامًا بعد تعرضه لجلطتين قلبيتين
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Aljadeed
وفاة الفنان التونسي رزقي العوني عن 66 عامًا بعد تعرضه لجلطتين قلبيتين

غيب الموت الفنان والممثل التونسي رزقي العوني، يوم الجمعة 24 تموز 2026، عن عمر ناهز 66 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لسنوات طويلة بين المسرح والتلفزيون والإذاعة.

وتوفي العوني داخل المستشفى الجامعي شارل نيكول في العاصمة تونس، متأثرًا بمضاعفات صحية ناجمة عن تعرضه لجلطتين، وفق ما أعلنه نجله أحمد العوني لوسائل إعلام تونسية.

ووُلد الراحل في 29 آذار 1960 في تونس العاصمة، وعمل ممثلًا ضمن مصلحة الدراما في الإذاعة التونسية، حيث شارك في عدد كبير من الأعمال الإذاعية، كما تولى عام 2000 إخراج السلسلة الإذاعية «ضحكة ونغمة».

وترك رزقي العوني بصمة واضحة في الدراما التونسية من خلال مشاركته في مجموعة من الأعمال المعروفة، من بينها «شوفلي حل»، و«عند عزيز»، و«الحصاد»، و«حياة وأماني»، و«قمرة سيدي محروس»، إلى جانب أعمال مسرحية وإذاعية متعددة.

وأثار خبر رحيله حالة من الحزن في الأوساط الفنية والثقافية التونسية، حيث استذكر زملاؤه ومحبو أعماله مسيرته وحضوره الذي رافق مراحل مختلفة من تطور الدراما المحلية.

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