محام يكشف اخر مستجدات قضية فضل شاكر .. ماذا يحدث إذا غاب عن الجلسات؟

ورغم مغادرته الأراضي ، تبقى محاكمة مستمرة، إذ أوضح المحامي رالف لـ«ET بالعربي» أن قرار إخلاء السبيل يتضمن تعهدًا بحضور الجلسات. وفي حال تعذر عودته إلى بسبب وضع صحي أو تلقيه العلاج في الخارج، يمكن لوكيله القانوني تقديم معذرة طبية إلى المحكمة.

ويعود للمحكمة العسكرية والنيابة العامة العسكرية اتخاذ القرار بشأن قبول المعذرة وتأجيل الجلسة، أو رفضها واعتبار الغياب غير مبرر، ما قد يؤدي إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه وإعادة النظر في قرار إخلاء سبيله.

وبذلك، يستطيع فضل شاكر حاليًا السفر والتنقل خارج لبنان، لكنه يبقى ملزمًا قانونيًا بحضور جلسات محاكمته، فيما يظل الحسم النهائي في المرفوعة بحقه بيد اللبناني.