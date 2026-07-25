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صور تثير ضجة واسعة حول حمل نجوى كرم .. وهذه حقيقة ما تم نشره
صور تثير ضجة واسعة حول حمل نجوى كرم .. وهذه حقيقة ما تم نشره
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صور تثير ضجة واسعة حول حمل نجوى كرم .. وهذه حقيقة ما تم نشره

فن

2026-07-25 | 10:26
صور تثير ضجة واسعة حول حمل نجوى كرم .. وهذه حقيقة ما تم نشره
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Aljadeed
صور تثير ضجة واسعة حول حمل نجوى كرم .. وهذه حقيقة ما تم نشره

تصدرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشار صورة زعمت إعلانها حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، في خبر أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور.

وتداولت صفحات وحسابات فنية لقطة شاشة قيل إنها مأخوذة من حساب نجوى كرم على تطبيق «سناب شات»، وتضمنت رسالة منسوبة إليها تعلن فيها حملها بعد انتظار استمر أكثر من 30 عامًا، إلى جانب دعاء للحفاظ على جنينها وتيسير فترة الحمل والولادة.

لكن مراجعة الحسابات الرسمية للفنانة اللبنانية لم تُظهر وجود أي منشور أو «ستوري» يتضمن إعلانًا مماثلًا، كما لم يصدر عن نجوى كرم أو مكتبها الإعلامي أي تصريح رسمي يؤكد خبر الحمل، ما يشير إلى أن الصورة المتداولة مفبركة ومنسوبة إليها من دون دليل.

وساهمت طبيعة الخبر الشخصية والمفاجئة في انتشاره بصورة كبيرة، خصوصًا أن الصورة ظهرت منفصلة عن أي رابط مباشر للحساب الرسمي، وهو ما دفع عددًا من المتابعين إلى التشكيك في صحتها والمطالبة بعدم تداولها قبل التأكد من مصدرها.

وجاءت الشائعة بعد أيام من ظهور نجوى كرم برفقة زوجها عمر الدهماني خلال مناسبة خاصة، في أول ظهور متداول للثنائي معًا بعد فترة من الغياب، وما رافقها من أخبار تحدثت عن انفصالهما.

وظهرت نجوى إلى جانب زوجها وهما يتفاعلان مع أجواء السهرة والأغاني، وسط انسجام وضحكات متبادلة، في مشاهد اعتبرها الجمهور ردًا عمليًا على شائعات الانفصال التي لاحقتهما خلال الفترة الماضية.

وحتى الآن، يبقى خبر حمل نجوى كرم مجرد شائعة غير مؤكدة، فيما لم تعلق الفنانة اللبنانية على الصورة المتداولة، وسط انتظار أي توضيح رسمي منها أو من مكتبها الإعلامي لحسم الجدل.

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