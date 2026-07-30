نجاة الإعلامية خلود زهران وابنتها من الغرق في الساحل الشمالي

ونشرت خلود مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستغرام»، روت خلاله تفاصيل الحادث، موضحة أن الأمواج باغتتها وابنتها بصورة مفاجئة، ودفعتهما بعيداً عن الشاطئ، حتى وجدتا صعوبة كبيرة في التنفس ومقاومة قوة المياه.

ووجّهت زهران الشكر إلى المنقذين الذين تدخلوا في اللحظات ، مؤكدة أن الموقف كان شديد الخطورة وأنهما كانتا على وشك فقدان حياتهما، قبل أن تُكتب لهما النجاة.

وقالت إن ارتفاع الأمواج قد يشكل خطراً حقيقياً حتى على الأشخاص الذين يجيدون السباحة، داعيةً المصطافين إلى عدم النزول إلى البحر عند اضطراب المياه، وعدم الاستهانة بتحذيرات فرق الإنقاذ الموجودة على الشواطئ.

وأضافت أن أكثر ما شغلها خلال الحادث كان ابنتها، مشيرة إلى أنها فوجئت بهما داخل البحر وغير قادرتين على التقاط أنفاسهما، قبل وصول المنقذين ومساعدتهما على العودة إلى الشاطئ.

كما عبّرت خلود زهران عن امتنانها لكل من سأل عنها واطمأن على حالتها وحالة ابنتها، مؤكدة أنهما بخير بعد الحادث، ومعتبرة أن نجاتهما من الغرق منحتها شعوراً بأنها بدأت عمراً جديداً.

وتُعد خلود زهران من الوجوه الإعلامية المعروفة في مصر، إذ عملت في تقديم نشرات والبرامج الحوارية، وشاركت في تغطية عدد من الأحداث والمؤتمرات الكبرى، كما ظهرت عبر شاشة «إكسترا نيوز» وشاركت سابقاً في تقديم برنامج «كل يوم» مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.