وفاة والد تامر حسني بعد ساعات من دخوله العناية المركزة

توفي منذ قليل والد الفنان بعد تعرضه لأزمة صحية ، ونقله إلى العناية المركزة.

وكانت قد أثارت أنباء انتشرت خلال الساعات الصباح الأولى عبر حول وفاة حسني شريف، والد الفنان المصري ، من القلق بين جمهور الفنان، خصوصًا مع الحديث عن تعرضه لوعكة صحية شديدة ونقله إلى المستشفى.

سكرين

وبعد اتساع دائرة تداول الخبر، خرج رامي مسعد، مدير أعمال تامر حسني حينها، ليحسم الجدل، مؤكدًا أن والد الفنان لا يزال على قيد الحياة، وأن ما يتم تداوله بشأن وفاته غير صحيح ليصبح الخبر حقيقة بعد ساعات من نفيه الإشاعة.

وأوضح مسعد قبل أن يتم تأكيد خبر الوفاة أن حسني شريف يمر بحالة صحية متعبة ، وقد نُقل إلى أحد المستشفيات حيث يتلقى العلاج داخل غرفة العناية المركزة، مشددًا على أن الأنباء التي تحدثت عن وفاته لا تستند إلى أي مصدر موثوق.