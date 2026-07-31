أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رنا الحريري تكشف 6 قرارات غيّرت حياتها.. اليكم ما كشفته
رنا الحريري تكشف 6 قرارات غيّرت حياتها.. اليكم ما كشفته
A-
A+

رنا الحريري تكشف 6 قرارات غيّرت حياتها.. اليكم ما كشفته

فن

2026-07-31 | 07:50
رنا الحريري تكشف 6 قرارات غيّرت حياتها.. اليكم ما كشفته
العودة الى الأعلى
Aljadeed
رنا الحريري تكشف 6 قرارات غيّرت حياتها.. اليكم ما كشفته

كشفت الكاتبة والسيناريست السورية رنا الحريري عن ستة قرارات اعتبرتها من أبرز المحطات التي ساهمت في تشكيل شخصيتها وتغيير مسار حياتها، مؤكدة أنها لا تشعر بأي ندم تجاهها، حتى لو فرضت بعض تلك الخيارات عليها تحديات كبيرة.

وشاركت الحريري تفاصيل هذه القرارات عبر حسابها على «إنستغرام»، موضحة أن قيمة القرار لا ترتبط بمدى تقبّل الآخرين له، بل بقدرته على منح الإنسان الرضا والانسجام مع نفسه، قبل أن تدعو متابعيها إلى مشاركة القرارات التي لا يمكن أن يندموا عليها.

ووضعت رنا تربية ابنها في مقدمة الخيارات التي تعتز بها، إذ قررت أن تتولى الاهتمام به بنفسها، وأن تمنحه الأولوية الكبرى في حياتها، معتبرة أن أهم استثمار يمكن أن يقدمه الإنسان يبدأ داخل أسرته ومن خلال تربية أبنائه.

ومن بين القرارات التي تحدثت عنها أيضًا، الابتعاد عن عدد كبير من المناسبات والالتزامات الاجتماعية، مقابل منح وقت أكبر للعائلة والأشخاص المقربين منها. وأشارت إلى أن هذه الخطوة ساعدتها على ترتيب أولوياتها، وعدم استنزاف وقتها في علاقات أو مناسبات لا تشكل قيمة حقيقية بالنسبة إليها.

كما تناولت تجارب انتقالها للعيش في أكثر من دولة، مؤكدة أن تغيير مكان الإقامة لم يكن سهلًا في كل مرة، إذ كانت البدايات الجديدة تحمل الخوف والتردد، لكنها في المقابل منحتها خبرة واسعة، وعززت قدرتها على الاعتماد على نفسها والتعامل مع التحديات بثقة أكبر.

وتطرقت الحريري إلى قرارها بعدم استكمال دراستها الجامعية، مؤكدة أنها لا تشعر بالندم تجاهه، إلى جانب خوضها تجارب مهنية متعددة، واختيارها المسار الذي يتوافق مع شغفها وقناعاتها، بعيدًا عن الضغوط الاجتماعية والتوقعات التقليدية.

وفي حديثها عن العلاقات الإنسانية، أوضحت أنها اختارت التسامح مع الأشخاص الذين أساؤوا إليها، حفاظًا على سلامها النفسي، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة وضع حدود واضحة، وعدم السماح لمن تسبب لها بالأذى بالعودة إلى حياتها مجددًا.

واختتمت رنا الحريري قائمتها بالحديث عن اقتناء كلبها الأليف «ميلو»، معتبرة أن وجوده أضاف الكثير من البهجة والرفقة إلى حياتها اليومية، وحوّل قرارًا بسيطًا إلى تجربة مؤثرة لا يمكن أن تندم عليها.

وأثار منشور الحريري تفاعلًا بين متابعيها، الذين شارك عدد منهم تجاربه الشخصية والقرارات التي ساهمت في تغيير حياتهم، مؤكدين أن بعض الخيارات قد تبدو غير تقليدية، لكنها تصبح صحيحة عندما تمنح صاحبها الشعور بالاستقرار والرضا.

اقرأ ايضا في فن

كارول سماحة تطلق «يا حظي» بكليب يعتمد على الذكاء الاصطناعي
Play
10:17
Play

كارول سماحة تطلق «يا حظي» بكليب يعتمد على الذكاء الاصطناعي

خاضت الفنانة اللبنانية كارول سماحة تجربة فنية جديدة في أغنيتها الأخيرة «يا حظي»، بعدما اعتمدت للمرة الأولى على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الفيديو كليب، ضمن رؤية تجمع بين الإحساس الفني والتطور التكنولوجي.

10:17

كارول سماحة تطلق «يا حظي» بكليب يعتمد على الذكاء الاصطناعي

خاضت الفنانة اللبنانية كارول سماحة تجربة فنية جديدة في أغنيتها الأخيرة «يا حظي»، بعدما اعتمدت للمرة الأولى على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الفيديو كليب، ضمن رؤية تجمع بين الإحساس الفني والتطور التكنولوجي.

رحيل الممثل البريطاني توم تشادبون عن 80 عامًا
09:59

رحيل الممثل البريطاني توم تشادبون عن 80 عامًا

فقد الوسط الفني البريطاني الممثل المخضرم توم تشادبون، الذي توفي عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لأكثر من خمسة عقود، وشارك خلالها في عشرات الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي رسخت حضوره في ذاكرة الجمهور.

09:59

رحيل الممثل البريطاني توم تشادبون عن 80 عامًا

فقد الوسط الفني البريطاني الممثل المخضرم توم تشادبون، الذي توفي عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لأكثر من خمسة عقود، وشارك خلالها في عشرات الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي رسخت حضوره في ذاكرة الجمهور.

عاصي الحلاني يوجه نصيحة لإبنته دانا قبل أيام من زفافها..كشف مفاجأة عن نجله الوليد فهل سيتزوج قريبًا؟
Play
08:44

عاصي الحلاني يوجه نصيحة لإبنته دانا قبل أيام من زفافها..كشف مفاجأة عن نجله الوليد فهل سيتزوج قريبًا؟

وجّه الفنان عاصي الحلاني، عبر كاميرا "الجديد"، نصيحة خاصة لابنته دانا قبل أيام من زفافها، كاشفًا عن مشاعره في هذه المرحلة المهمة من حياتها.

08:44

عاصي الحلاني يوجه نصيحة لإبنته دانا قبل أيام من زفافها..كشف مفاجأة عن نجله الوليد فهل سيتزوج قريبًا؟

وجّه الفنان عاصي الحلاني، عبر كاميرا "الجديد"، نصيحة خاصة لابنته دانا قبل أيام من زفافها، كاشفًا عن مشاعره في هذه المرحلة المهمة من حياتها.

اخترنا لك
كارول سماحة تطلق «يا حظي» بكليب يعتمد على الذكاء الاصطناعي
10:17
رحيل الممثل البريطاني توم تشادبون عن 80 عامًا
09:59
عاصي الحلاني يوجه نصيحة لإبنته دانا قبل أيام من زفافها..كشف مفاجأة عن نجله الوليد فهل سيتزوج قريبًا؟
08:44
وفاة المتسلقة العُمانية نظيرة الحارثية إثر انهيار ثلجي عنيف في باكستان
08:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026