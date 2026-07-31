عاصي الحلاني يوجه نصيحة لإبنته دانا قبل أيام من زفافها..كشف مفاجأة عن نجله الوليد فهل سيتزوج قريبًا؟

وجّه الفنان ، عبر كاميرا "الجديد"، نصيحة خاصة لابنته دانا قبل أيام من زفافها، كاشفًا عن مشاعره في هذه المرحلة المهمة من حياتها.