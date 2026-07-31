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عاصي الحلاني يوجه نصيحة لإبنته دانا قبل أيام من زفافها..كشف مفاجأة عن نجله الوليد فهل سيتزوج قريبًا؟
عاصي الحلاني يوجه نصيحة لإبنته دانا قبل أيام من زفافها..كشف مفاجأة عن نجله الوليد فهل سيتزوج قريبًا؟
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عاصي الحلاني يوجه نصيحة لإبنته دانا قبل أيام من زفافها..كشف مفاجأة عن نجله الوليد فهل سيتزوج قريبًا؟

فن

2026-07-31 | 08:44
عاصي الحلاني يوجه نصيحة لإبنته دانا قبل أيام من زفافها..كشف مفاجأة عن نجله الوليد فهل سيتزوج قريبًا؟
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Aljadeed
عاصي الحلاني يوجه نصيحة لإبنته دانا قبل أيام من زفافها..كشف مفاجأة عن نجله الوليد فهل سيتزوج قريبًا؟

وجّه الفنان عاصي الحلاني، عبر كاميرا "الجديد"، نصيحة خاصة لابنته دانا قبل أيام من زفافها، كاشفًا عن مشاعره في هذه المرحلة المهمة من حياتها.

كما تطرّق إلى نجله الوليد، مؤكدًا أنه لا يعيش حاليًا أي قصة حب، وردّ على إمكانية زواجه في الفترة المقبلة.
 

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