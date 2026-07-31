عاصي الحلاني يوجه نصيحة لإبنته دانا قبل أيام من زفافها..كشف مفاجأة عن نجله الوليد فهل سيتزوج قريبًا؟

خاضت الفنانة اللبنانية كارول سماحة تجربة فنية جديدة في أغنيتها الأخيرة «يا حظي»، بعدما اعتمدت للمرة الأولى على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الفيديو كليب، ضمن رؤية تجمع بين الإحساس الفني والتطور التكنولوجي.
فقد الوسط الفني البريطاني الممثل المخضرم توم تشادبون، الذي توفي عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لأكثر من خمسة عقود، وشارك خلالها في عشرات الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي رسخت حضوره في ذاكرة الجمهور.
في نهاية مأساوية لمسيرة حملت اسم سلطنة عُمان إلى أعلى قمم العالم، توفيت متسلّقة الجبال العُمانية نظيرة بنت أحمد الحارثية، إثر انهيار ثلجي عنيف ضرب فريقًا للتسلّق على جبل «برود بيك» في باكستان، خلال محاولة التقدم على أحد أخطر المسارات الجبلية في العالم.