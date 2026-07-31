رحيل الممثل البريطاني توم تشادبون عن 80 عامًا

وأعلنت شركة «Fantom Events» خبر وفاة تشادبون عبر حساباتها على ، موضحةً أنه رحل خلال عطلة نهاية الأسبوع، من دون السبب المباشر للوفاة.

ونعت الشركة الفنان بكلمات مؤثرة، واصفةً إياه بأنه أحد الوجوه المألوفة لدى الجمهور، إضافةً إلى كونه شخصًا ودودًا ولطيفًا في العمل واللقاءات الفنية، كما قدمت تعازيها إلى أفراد عائلته ومحبيه.

واشتهر توم تشادبون بصورة خاصة من خلال مشاركته في مسلسل الخيال العلمي الشهير «Doctor Who»، حيث أدى عام 1979 شخصية المحقق دوغان في قصة «City of Death»، إلى جانب الممثل توم بيكر.

وحققت الحلقة من القصة آنذاك أكثر من 16 مليون مشاهدة، لتصبح واحدة من أكثر حلقات المسلسل مشاهدةً في تاريخه، وهو ما جعل شخصية تشادبون من بين الشخصيات التي بقيت حاضرة لدى جمهور العمل.

وعاد الفنان الراحل إلى عالم «Doctor Who» عام 1986، عندما أدى شخصية ميردين في قصة «The Trial of a Time Lord»، قبل أن يشارك لاحقًا في مجموعة من الأعمال الصوتية المرتبطة بالمسلسل.

كما ظهر تشادبون في مسلسل «Game of Thrones» بشخصية «High Septon Maynard» خلال الحلقة الأخيرة من الموسم السابع عام 2017، وهي شخصية ارتبطت بأحد أهم التحولات في أحداث المسلسل.

وساهمت السجلات التي ظهرت مع الشخصية في الكشف عن حقيقة زواج ريغار تارغاريان وليانا ستارك، وما ترتب على ذلك من كشف حقيقة نسب جون سنو، في عُدّ من أبرز مشاهد الموسم.

ولم تقتصر مسيرة توم تشادبون على هذين العملين، إذ شارك في عدد كبير من المسلسلات ، من بينها «Peep Show» و«Midsomer Murders» و«Casualty» و«Poirot» و«Where the Heart Is».

كما ظهر في فيلم بوند «Casino Royale» عام 2006، مؤديًا دور سمسار أسهم، ضمن مسيرة فنية تجاوزت 100 مشاركة بين السينما والتلفزيون.

وبرحيله، تفقد الدراما البريطانية ممثلًا تميز بأدواره المساندة، ونجح في ترك بصمة واضحة داخل عدد من أشهر الإنتاجات العالمية.