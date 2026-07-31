كارول سماحة تطلق «يا حظي» بكليب يعتمد على الذكاء الاصطناعي

وأطلقت كارول الأغنية مساء الخميس 30 يوليو 2026 عبر مختلف المنصات الموسيقية، في عمل يحمل طابعًا رومانسيًا إيقاعيًا، ويتناسب مع الأجواء الصيفية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص كارول على التجدد وتقديم أعمال تواكب التطورات الحديثة، إذ رأت في وسيلة لإضافة بُعد بصري مختلف إلى مسيرتها، من دون أن يكون بديلًا عن الإبداع الفني أو الرؤية الإنسانية.

وظهرت كارول في الكليب ضمن مشاهد مصممة باستخدام تقنيات حديثة، منحت العمل طابعًا بصريًا معاصرًا، وفتحت أمامها مساحة لتقديم أفكار لا تعتمد على التصوير التقليدي فقط.

وأغنية «يا حظي» من كلمات محمد ، وألحان جاد شويري ومحمد نصار، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، فيما حمل الكليب أجواءً صيفية ورومانسية تنسجم مع إيقاع الأغنية وكلماتها.

وتُعد هذه التجربة الأولى لكارول سماحة في استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن أعمالها المصورة، بعد مسيرة تعاونت خلالها مع عدد من أبرز المخرجين العرب والعالميين.

وتواصل كارول من خلال الأغنية الجديدة البحث عن أساليب فنية مختلفة، تجمع بين الموسيقى والصورة والتكنولوجيا، في محاولة لتقديم محتوى متجدد يحافظ على هويتها الفنية ويواكب التحولات المتسارعة في صناعة الأغنية المصورة.