هالة صدقي تستذكر والدتها برسالة مؤثرة في ذكرى رحيلها

ونشرت صورة لوالدتها، أرفقتها بكلمات صادقة كشفت من خلالها أن والدتها لا تزال حاضرة في تفاصيل حياتها اليومية، قائلة: «زي النهاردة روحي كلها راحت، ومهما فرحت فيه حاجة ناقصة وحاجة كبيرة أوي، مفيش مر عليا إلا وانتي في ، وبنفذ كل اللي كنتي بتطلبيه لغاية النهاردة».

وأضافت في رسالتها: «عارفة ومتأكدة إنك في أحسن مكان، لأنك كنتي أعظم وأقوى أم، بس وحشتيني أوي، شكرًا يا حبيبتي على كل حاجة عملتيها معايا ومع وولادنا».

وعكست كلمات هالة صدقي عمق العلاقة التي كانت تجمعها بوالدتها، ومدى استمرار تأثيرها في حياتها الشخصية والعائلية، إذ أكدت أنها لا تزال تلتزم بالنصائح والوصايا التي كانت تطلبها منها حتى .