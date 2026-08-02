هالة صدقي تستذكر والدتها برسالة مؤثرة في ذكرى رحيلها

ونشرت هالة صدقي صورة لوالدتها، أرفقتها بكلمات صادقة كشفت من خلالها أن والدتها لا تزال حاضرة في تفاصيل حياتها اليومية، قائلة: «زي النهاردة روحي كلها راحت، ومهما فرحت فيه حاجة ناقصة وحاجة كبيرة أوي، مفيش يوم واحد مر عليا إلا وانتي في بالي، وبنفذ كل اللي كنتي بتطلبيه لغاية النهاردة».
وأضافت في رسالتها: «عارفة ومتأكدة إنك في أحسن مكان، لأنك كنتي أعظم وأقوى أم، بس وحشتيني أوي، شكرًا يا حبيبتي على كل حاجة عملتيها معايا ومع باسم وولادنا».
وعكست كلمات هالة صدقي عمق العلاقة التي كانت تجمعها بوالدتها، ومدى استمرار تأثيرها في حياتها الشخصية والعائلية، إذ أكدت أنها لا تزال تلتزم بالنصائح والوصايا التي كانت تطلبها منها حتى اليوم.