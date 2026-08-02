مي عز الدين تواسي تامر حسني بعد وفاة والده برسالة مؤثرة

ونشرت مي عز الدين عبر خاصية «الستوري» على حسابها في «إنستغرام» كلمات مقتضبة حملت مشاعر التعاطف، دعت خلالها لوالد تامر حسني بالرحمة والمغفرة، وللفنان وأفراد أسرته بالصبر والسلوان.

وجاءت رسالة مي عز الدين بعد ساعات من تشييع جثمان والد تامر حسني إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة، وسط حضور أفراد أسرته وعدد من أصدقائه ونجوم الوسط الفني.

وظهر تامر حسني متأثرًا خلال مراسم الجنازة، وشارك في حمل نعش والده، في أثار تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا من جمهوره ومتابعيه عبر .

وبحسب تقارير متداولة، لم تتمكن مي عز الدين من حضور مراسم التشييع، بسبب وجودها في الساحل ، حيث كانت تشارك في افتتاح فعالية مرتبطة بعمل زوجها الطبيب تيمور، لتكتفي بتقديم واجب العزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.