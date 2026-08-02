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محمد منير يتعرض لأزمة صحية ومصدر مقرب يكشف تفاصيل حالته
محمد منير يتعرض لأزمة صحية ومصدر مقرب يكشف تفاصيل حالته
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محمد منير يتعرض لأزمة صحية ومصدر مقرب يكشف تفاصيل حالته

فن

2026-08-02 | 03:18
محمد منير يتعرض لأزمة صحية ومصدر مقرب يكشف تفاصيل حالته
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Aljadeed
محمد منير يتعرض لأزمة صحية ومصدر مقرب يكشف تفاصيل حالته

اضطر الفنان المصري محمد منير إلى تأجيل تصوير أحدث فيديو كليب له، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأسابيع الماضية، أثرت على عدد من ارتباطاته الفنية، في وقت يواصل فيه التحضير لطرح أغنيات جديدة ضمن ألبومه المرتقب.

وبحسب مصدر مقرب من منير، كان من المقرر أن يبدأ خلال الأيام الماضية تصوير فيديو كليب أغنية «يحكوا في عودك»، تحت إدارة المخرج محمد محيي، إلا أن حالته الصحية لم تسمح بتنفيذ التصوير في موعده المحدد.

وأوضح المصدر أن الطبيب المعالج زار محمد منير في منزله لمتابعة تطورات حالته والاطمئنان عليه، بعدما نصحه بالحصول على قسط من الراحة خلال الفترة الحالية.

وبناءً على ذلك، قررت الشركة المنتجة وفريق العمل تأجيل التصوير إلى حين استقرار حالته الصحية بشكل كامل، على أن يتم تحديد موعد جديد خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم الوعكة الصحية، انتهى محمد منير من تسجيل ثلاث أغنيات جديدة ضمن ألبومه الذي يتعاون فيه مع شركة «روتانا»، ومن المنتظر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة، وفق الخطة الإنتاجية والترويجية الموضوعة للعمل.

ولا تُعد الأزمة الأخيرة الأولى في المسيرة الصحية لـ«الكينج»، إذ تعرض خلال السنوات الماضية لعدد من الوعكات الصحية وخضع لعمليات جراحية أثارت قلق جمهوره، من دون أن تمنعه من مواصلة مشواره الفني.

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