الشامي يردّ على منتقدي مشاركته في جرش بعد مقارنته بجورج وسوف وماجدة الرومي

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق حفله، عبّر الشامي
عن سعادته بتحقيق حلم وصفه بالبعيد، موضحًا أنه كان يشاهد منذ طفولته عمالقة الفن العربي
وهم يقفون على مسرح جرش، ولم يكن يتوقع أن يصل إليه بهذه السرعة
.
وعن الانتقادات التي طاولته بعد وضع اسمه إلى جانب نجوم كبار، من بينهم جورج وسوف
وماجدة الرومي
، أكد الشامي أنه لا يرى نفسه في موقع مقارنة معهم، بل يتمنى السير على خطاهم وتحقيق جزء من المسيرة الفنية التي قدموها.
وقال إن مشاركته في المهرجان منحته فرصة الوقوف على مسرح سبق أن احتضن أبرز الفنانين العرب، معتبرًا أن هذا الأمر يشكل مسؤولية كبيرة ودافعًا لتقديم الأفضل خلال المرحلة المقبلة.
ولم يكتفِ الشامي بالرد على منتقديه، بل وعد الجمهور قبل الحفل بتقديم مفاجآت خاصة، مؤكدًا أنه لم يأتِ إلى جرش «فارغ اليدين». وبالفعل، قدّم مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل جماهيري لافت، كما رافقه عدد من الراقصين في عرض أضفى أجواء حماسية على المسرح.