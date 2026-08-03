أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد انتقادات مظهرها .. أريانا غراندي تبتعد عن الأضواء
بعد انتقادات مظهرها .. أريانا غراندي تبتعد عن الأضواء
A-
A+

بعد انتقادات مظهرها .. أريانا غراندي تبتعد عن الأضواء

فن

2026-08-03 | 03:41
بعد انتقادات مظهرها .. أريانا غراندي تبتعد عن الأضواء
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد انتقادات مظهرها .. أريانا غراندي تبتعد عن الأضواء

قررت النجمة الأميركية أريانا غراندي الابتعاد مؤقتًا عن الظهور العلني والأعمال التي تتطلب حضورًا إعلاميًا مكثفًا، فور انتهاء جولتها الغنائية Eternal Sunshine، في خطوة جاءت بعد سنوات من الاهتمام المتواصل بحياتها الشخصية والتعليقات العامة على مظهرها.

وأكدت ممثلة غراندي أن الفنانة ستأخذ «خطوة إلى الخلف عن الظهور» عقب الحفل الختامي لجولتها، المقرر إقامته في لندن في الأول من سبتمبر/أيلول 2026، موضحة أنها ترغب في إنهاء الجولة بصورة إيجابية، قبل الحصول على استراحة من الأعمال والظهور العلني الذي عرّضها لما وصفته بـ«التدقيق العام المستمر».

وتزامن القرار مع إعلان انسحاب غراندي من النسخة الجديدة لمسرحية Sunday in the Park with George، التي كان من المقرر تقديمها في مركز باربيكان بالعاصمة البريطانية خلال عام 2027، بمشاركة زميلها في فيلم Wicked، الممثل البريطاني جوناثان بيلي.

وأكدت شركة Empire Street Productions أن غراندي لن تشارك في العرض، مشيرة إلى أن القرار اتُخذ بتفهم ودعم كاملين من الجهة المنتجة. ومن المنتظر أن يستمر تنفيذ المشروع في موعده، على أن يجري اختيار فنانة أخرى للدور الذي كانت ستقدمه غراندي.

وشدد المقربون من الفنانة على أنها تواصل تقديم حفلات تتطلب مجهودًا بدنيًا وصوتيًا كبيرًا، وأن قرار الاستراحة لا يعني وجود إعلان عن اعتزالها الفن، بل يقتصر على تقليل ظهورها العام بعد انتهاء الجولة، من أجل منحها مساحة بعيدًا عن الضغوط والتعليقات المستمرة.

وتصاعد النقاش حول غراندي بالتزامن مع طرح ألبومها الثامن Petal في 31 يوليو/تموز 2026، وهو عمل يتناول جانبًا من علاقتها المعقدة بالشهرة والأحكام التي تتعرض لها، وسط دعوات من جمهورها إلى احترام خصوصيتها والتوقف عن تحويل مظهرها إلى مادة للنقاش.

ورغم ابتعادها المرتقب عن الأنشطة العلنية، ستظل غراندي حاضرة سينمائيًا من خلال فيلم Focker-in-Law، أحدث أجزاء سلسلة Meet the Parents، إلى جانب بن ستيلر وروبرت دي نيرو، والمقرر طرحه في دور السينما في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026

اقرأ ايضا في فن

ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار في أحدث ظهور
05:32

ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خطفت ميشيل، الابنة الكبرى للفنان اللبناني وائل كفوري، الأنظار خلال الحفل الثاني الذي أحياه والدها على مسرح «فوروم دو بيروت»، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية رافقت الأمسية منذ لحظاتها الأولى.

05:32

ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خطفت ميشيل، الابنة الكبرى للفنان اللبناني وائل كفوري، الأنظار خلال الحفل الثاني الذي أحياه والدها على مسرح «فوروم دو بيروت»، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية رافقت الأمسية منذ لحظاتها الأولى.

هل تزوج لامين يامال حبيبته إينيس غارسيا سرًا؟
04:15

هل تزوج لامين يامال حبيبته إينيس غارسيا سرًا؟

أثار النجم الإسباني لامين يامال موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ترك تعليقًا لافتًا على إحدى صور حبيبته إينيس غارسيا، ما فتح باب التكهنات بشأن احتمال تطور علاقتهما وإتمام زواجهما بعيدًا عن الأضواء.

04:15

هل تزوج لامين يامال حبيبته إينيس غارسيا سرًا؟

أثار النجم الإسباني لامين يامال موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ترك تعليقًا لافتًا على إحدى صور حبيبته إينيس غارسيا، ما فتح باب التكهنات بشأن احتمال تطور علاقتهما وإتمام زواجهما بعيدًا عن الأضواء.

نجوم الفن يتفاعلون مع زلزال مصر
03:58

نجوم الفن يتفاعلون مع زلزال مصر

تحوّلت الهزة الأرضية التي أيقظت سكان القاهرة وعدد من المحافظات المصرية فجر الاثنين 3 آب 2026، إلى حديث واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سارع عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة إلى مشاركة لحظات شعورهم بالزلزال، بين تعليقات ساخرة ورسائل طمأنة ودعوات بحفظ مصر وأهلها.

03:58

نجوم الفن يتفاعلون مع زلزال مصر

تحوّلت الهزة الأرضية التي أيقظت سكان القاهرة وعدد من المحافظات المصرية فجر الاثنين 3 آب 2026، إلى حديث واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سارع عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة إلى مشاركة لحظات شعورهم بالزلزال، بين تعليقات ساخرة ورسائل طمأنة ودعوات بحفظ مصر وأهلها.

اخترنا لك
ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار في أحدث ظهور
05:32
هل تزوج لامين يامال حبيبته إينيس غارسيا سرًا؟
04:15
نجوم الفن يتفاعلون مع زلزال مصر
03:58
شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بظهورها من البروفات قبل حفل العودة
03:40

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026