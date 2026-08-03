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نجوم الفن يتفاعلون مع زلزال مصر
نجوم الفن يتفاعلون مع زلزال مصر
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نجوم الفن يتفاعلون مع زلزال مصر

فن

2026-08-03 | 03:58
نجوم الفن يتفاعلون مع زلزال مصر
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Aljadeed
نجوم الفن يتفاعلون مع زلزال مصر

تحوّلت الهزة الأرضية التي أيقظت سكان القاهرة وعدد من المحافظات المصرية فجر الاثنين 3 آب 2026، إلى حديث واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سارع عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة إلى مشاركة لحظات شعورهم بالزلزال، بين تعليقات ساخرة ورسائل طمأنة ودعوات بحفظ مصر وأهلها.

وكان المستشار تركي آل الشيخ من أوائل المتفاعلين، إذ نشر دعاءً عبر حسابه في «فيسبوك»، سأل فيه الله أن يحفظ مصر وأهلها من الكوارث والفتن، فيما لجأ الفنان باسم سمرة إلى الدعابة، مطالباً متابعيه بإكمال نومهم والاستعداد للعمل صباحاً، في تعليق طريف هدف من خلاله إلى تخفيف حالة القلق.
وعبّر أحمد العوضي عن دهشته من قوة الهزة بتعليق مقتضب، بينما اختار عصام السقا توجيه رسالة إنسانية، أشار فيها إلى أن ثواني الزلزال كانت كافية لتذكير الجميع بضعف الإنسان، قبل أن يدعو لمصر والدول العربية بالأمن والأمان.

أما محمد رمضان، فأثار جدلاً بعد نشره مقطعاً من مسلسله «زلزال»، مصحوباً بجزء من الأغنية التي تحمل الاسم نفسه، وكتب: «خير إن شاء الله… اطمنوا». إلا أن المنشور واجه انتقادات من بعض المتابعين الذين اعتبروا أن طريقة التفاعل لم تكن مناسبة للموقف، ما دفعه إلى تعديل التعليق وكتابة: «الحمد لله جت سليمة».


كما ظهر ياسر جلال في مقطع مصوّر بعدما استيقظ من نومه بسبب الهزة، متسائلاً عمّا إذا كان متابعوه قد شعروا بها، وداعياً إلى مرور الموقف بسلام. بدورها، كشفت عفاف مصطفى أنها لم تتمكن من العودة إلى النوم نتيجة حالة التوتر التي أصابتها.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أعلن تسجيل هزة أرضية عند الساعة الثالثة فجراً، بلغت قوتها نحو 5.5 درجات، ووقع مركزها على مسافة تقارب 38 كيلومتراً من مدينة السويس، وعلى عمق عشرة كيلومترات. وأكد المعهد تلقي بلاغات بالشعور بالهزة، من دون تسجيل خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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