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بصورة عفوية ورسالة من القلب.. الأمير الحسين يحتفل بعيد ميلاد ابنته إيمان الثاني
بصورة عفوية ورسالة من القلب.. الأمير الحسين يحتفل بعيد ميلاد ابنته إيمان الثاني
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بصورة عفوية ورسالة من القلب.. الأمير الحسين يحتفل بعيد ميلاد ابنته إيمان الثاني

فن

2026-08-03 | 03:43
بصورة عفوية ورسالة من القلب.. الأمير الحسين يحتفل بعيد ميلاد ابنته إيمان الثاني
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Aljadeed
بصورة عفوية ورسالة من القلب.. الأمير الحسين يحتفل بعيد ميلاد ابنته إيمان الثاني

احتفل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، بعيد الميلاد الثاني لابنته الأميرة إيمان بنت الحسين، في لفتة عائلية دافئة جذبت اهتمام المتابعين، بعدما شارك صورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام»، وأرفقها برسالة حملت مشاعر الأبوة والدعاء.

وكتب ولي العهد في تهنئته: «أتمّت إيمان اليوم عامها الثاني»، داعيًا الله أن يحفظها ويمدّها بالصحة والعافية، قبل أن يختتم رسالته بمعايدتها بكلمات عاطفية وصفها فيها بحبيبته. وسرعان ما حصد المنشور تفاعلًا واسعًا، وانهالت التهاني والدعوات للأميرة الصغيرة بحياة سعيدة وعمر مديد.

وخطفت الأميرة إيمان الأنظار بعفويتها في الصورة الجديدة، إذ ظهرت مبتسمة أمام رفوف من الكتب، مرتدية ملابس بيضاء بسيطة وعقدًا ملوّنًا مستوحى من ألعاب الأطفال، في مشهد بعيد عن الطابع الرسمي المعتاد للصور الملكية، وعكس جانبًا من حياتها اليومية داخل أجواء عائلية هادئة.

وتُعد هذه الصورة أحدث ظهور للأميرة إيمان، التي تحظى باهتمام ملحوظ مع كل لقطة يشاركها والداها. ويحرص الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة الحسين بين فترة وأخرى على نشر صور توثّق مراحل نمو ابنتهما ومشاركتها في بعض المناسبات العائلية والوطنية.

ووُلدت الأميرة إيمان في الثالث من أغسطس/آب عام 2024، وهي الابنة الأولى لولي العهد الأردني والأميرة رجوة، كما أنها أول حفيدة للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله. وجاءت ولادتها بعد نحو عام من زفاف والديها، الذي أُقيم في الأول من يونيو/حزيران 2023 وحظي بمتابعة إعلامية عربية ودولية واسعة.

ومنذ ولادتها، شكّلت الأميرة الصغيرة حضورًا محببًا لدى متابعي العائلة الهاشمية، فيما يعكس ظهورها المتكرر جانبًا أكثر قربًا وعفوية من حياة ولي العهد، خصوصًا في الصور التي تجمعه بابنته وتظهر العلاقة الدافئة بينهما بعيدًا عن المناسبات والبروتوكولات الرسمية.

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