هل يتراجع حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح عن الطلاق؟

وبحسب مصادر مقربة من تحدثت إلى موقع «إرم نيوز»، جاء حذف بيان الانفصال بعد تدخل عدد من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، الذين يسعون إلى تهدئة الأوضاع ومنح الزوجين فرصة لمناقشة خلافاتهما بعيدًا عن ضغوط وتداول تفاصيل حياتهما الخاصة.

وأوضحت المصادر أن المقربين طلبوا من حمدي إزالة المنشور، بهدف إتاحة مساحة للتفاهم وإعادة تقييم القرار، من دون أن يعني ذلك حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استمرار الزواج أو تثبيت الانفصال.

وكان حمدي الميرغني قد فاجأ جمهوره بإعلان انتهاء زواجه من إسراء ، مؤكدًا أن القرار جاء بعد التفكير والاستخارة، وبعد رحلة وصفها بأنها كانت مليئة بالتجارب والذكريات.

وشدد في بيانه على أن الانفصال تم في أجواء من الاحترام والتقدير المتبادل، وأن الطرفين سيظلان يحافظان على المودة التي جمعتهما، خصوصًا من أجل ابنتهما الوحيدة تمارا، التي وصفها بأنها أجمل هدية في حياتهما.

وطالب الميرغني الجمهور باحترام خصوصية الأسرة وعدم الانسياق خلف الشائعات والأقاويل، قبل أن يحذف البيان بعد وقت قصير، الأمر الذي ضاعف الجدل حول مستقبل العلاقة.

وأشارت المصادر إلى أن الثنائي واجه خلافات خلال الأشهر الماضية، إلا أن أفراد العائلة والأصدقاء تمكنوا سابقًا من احتوائها بعيدًا عن الإعلام، قبل أن تعود الأزمة إلى الواجهة مع إعلان الانفصال الأخير.

في المقابل، التزمت إسراء عبد الفتاح الصمت، ولم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي يؤكد الانفصال أو يكشف حقيقة محاولات الصلح، لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة في انتظار موقف واضح من الطرفين.

وبدأت قصة حب حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح خلال مشاركتهما في عروض «مسرح مصر»، قبل أن تتحول صداقتهما إلى علاقة عاطفية تُوجت بالزواج، ورُزقا لاحقًا بابنتهما تمارا.