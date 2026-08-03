أول رد من سامو زين على جدل صور حفله الأخيرة المولّدة بالذكاء الاصطناعي

وبدأت الأزمة عقب إحياء سامو زين أولى حفلاته خلال صيف 2026 في الساحل ، حيث شارك متابعيه عبر حساباته الرسمية مجموعة من الصور التي وثّقت أجواء الحفل. إلا أن الاهتمام سرعان ما انتقل من الغنائي إلى الجمهور في الخلفية، بعدما لاحظ متابعون تشابه بعض الوجوه ووجود تفاصيل وصفوها بأنها غير طبيعية.

وتوالت التعليقات الساخرة التي شككت في حقيقة الصور، إذ رأى البعض أن ملامح عدد من الحاضرين بدت متطابقة، بينما أشار آخرون إلى انعكاسات النظارة التي ارتداها الفنان، معتبرين أنها لا تتوافق مع العدد الكبير الظاهر خلفه. ولم يصدر سامو زين توضيحًا مباشرًا يثبت استخدام الذكاء الاصطناعي أو ينفيه.

ومع اتساع الجدل، أُغلقت خاصية التعليقات على المنشور المثير للانتقادات، قبل نشر مجموعة أخرى من الصور ركزت على سامو زين وأجواء المسرح. وبعد ذلك، جاء رده الأول بأسلوب ساخر، من خلال صورة ظهر فيها وحيدًا على المسرح بعد حذف الجمهور بالكامل، في إشارة اعتبرها المتابعون رسالة غير مباشرة إلى منتقديه.

وتفاعل الجمهور مجددًا مع الصورة، وانقسمت الآراء بين من اعتبر أن سامو زين تعامل بخفة ظل مع الانتقادات وتجنب الدخول في سجال، وبين من رأى أن الرد الساخر لم يحسم التساؤلات المتعلقة بالصور الأولى.

وجاءت المفارقة بعد أيام قليلة من سامو زين نصيحة إلى طلاب الثانوية العامة للاهتمام بدراسة الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد المجالات المهمة في ، قبل أن يرتبط اسمه بالتقنية نفسها بسبب صور الحفل.

وعلى الصعيد الفني، يواصل سامو زين نشاطه الغنائي بعد طرح فيديو كليب أغنية «بايظة»، إلى جانب أعمال منفردة من بينها «سما صافية» و«بحبك موت» و«انهيار»، فيما بقي الجدل حول صور حفل متصدرًا اهتمام متابعيه أكثر من تفاصيل الحفل نفسه.