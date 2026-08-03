زفاف رونالدو وجورجينا خلال أيام؟ تقارير تكشف موعد الحفل ومكانه في ماديرا

وبحسب التقارير المتداولة، اختار كاتدرائية فونشال التاريخية لإقامة مراسم الزواج، على أن ينطلق الحفل عند الساعة الثالثة بعد الظهر، قبل انتقال المدعوين إلى فندق «سافوي بالاس» الفخم لإقامة حفل الاستقبال. وأشارت المعلومات إلى حجز طابقين في الفندق وإغلاق عدد من المساحات المخصصة للضيوف الجمعة والسبت، استعدادًا لمناسبة خاصة.

ورغم انتشار تفاصيل دقيقة عن الموعد والموقع، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من رونالدو أو جورجينا يؤكد إقامة الزفاف، ما يجعل المعلومات المتداولة في إطار التقارير الإعلامية غير المحسومة. كما لم تعلن الكاتدرائية أو إدارة الفندق بصورة علنية أن الإجراءات المبلغ عنها مرتبطة بحفل الثنائي.

ويحمل اختيار ماديرا، في حال تأكيده، دلالة عاطفية خاصة لرونالدو، إذ شهدت طفولته وبداياته الأولى قبل انتقاله إلى لشبونة وانطلاق مسيرته الاحترافية، التي جعلته واحدًا من أشهر لاعبي في .

وبدأت علاقة رونالدو وجورجينا عام 2016، قبل أن تعلن جورجينا خطوبتهما في أغسطس/آب 2025، من خلال صورة لخاتم ألماس أرفقتها برسالة أكدت فيها موافقتها على الزواج. ويعيش الثنائي برفقة أسرتهما في الرياض، حيث يواصل رونالدو مسيرته مع نادي النصر.

وكان رونالدو قد أكد سابقًا أن ترتيبات الزواج بدأت بالفعل، مشيرًا خلال مقابلته مع بيرس مورغان إلى أن الحفل قد يُقام بعد انتهاء 2026، وأن بناته شجعنه على اتخاذ خطوة الزواج من جورجينا.

وبين الحجوزات الغامضة والتكهنات المتصاعدة، يبقى حفل زفاف رونالدو وجورجينا من أكثر المناسبات المرتقبة، بانتظار تأكيد رسمي يحسم ما إذا كان الثنائي سيتزوج فعلًا في ماديرا خلال الأيام المقبلة.