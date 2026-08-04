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محمد هنيدي يعلن وفاة شقيقه الأكبر هشام
محمد هنيدي يعلن وفاة شقيقه الأكبر هشام
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محمد هنيدي يعلن وفاة شقيقه الأكبر هشام

فن

2026-08-04 | 03:07
محمد هنيدي يعلن وفاة شقيقه الأكبر هشام
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Aljadeed
محمد هنيدي يعلن وفاة شقيقه الأكبر هشام

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي وفاة شقيقه الأكبر هشام هنيدي، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، طالباً من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونشر هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» رسالة نعى فيها شقيقه، قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة أخي الأكبر هشام، نسألكم له الدعاء بالرحمة».

وتزامن خبر الوفاة مع الاستعدادات لإقامة العرض الخاص لفيلم هنيدي الجديد «الجواهرجي»، الذي كان مقرراً تنظيمه في إحدى دور السينما بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال العمل وعدد من الفنانين ووسائل الإعلام.

وكان المنظمون قد أنهوا التجهيزات الخاصة بالحفل، ووصل عدد من المشاركين في الفيلم إلى مكان العرض، بانتظار حضور بطلي العمل محمد هنيدي ومنى زكي، قبل أن يفاجأ الحاضرون بخبر وفاة شقيق هنيدي.

وعلى إثر ذلك، قررت الشركة المنتجة إلغاء العرض الخاص، وقدمت اعتذارها إلى الفنانين والإعلاميين والجمهور الذين حضروا للمشاركة في المناسبة.

ومن المقرر طرح فيلم «الجواهرجي» في دور السينما المصرية، على أن يبدأ عرضه في عدد من الدول العربية خلال الأيام المقبلة.

ويشهد الفيلم عودة التعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم لبلبة، وأحمد صلاح السعدني، وتارا عماد، وباسم سمرة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي يعتمد على مجموعة من المواقف والمفارقات.

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