تحذير قانوني بعد تداول صور عبدالله الرويشد خلال فترة علاجه

وجّه الفنان رسالة غير مباشرة إلى جمهوره ومتابعيه، عبر بيان قانوني طالب فيه باحترام خصوصيته خلال المرحلة العلاجية التي يمر بها، محذراً من تصويره أو نشر أي صور ومقاطع مصورة له من دون الحصول على موافقته.

وأصدر المحامي الكندري البيان نيابة عن الرويشد، داعياً مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والجمهور إلى الامتناع عن التقاط الصور أو تسجيل مقاطع فيديو للفنان ونشرها أو إعادة تداولها من دون إذن مسبق.



وأوضح البيان أن يحتاج خلال الفترة الحالية إلى الهدوء والراحة، بما يساعده على استكمال علاجه والتعافي بعيداً عن الضغوط والتدخل في حياته الخاصة.



وجاء هذا التحذير بعد تداول صور ومقاطع مصورة للرويشد خلال وجوده برفقة عدد من أفراد أسرته في أماكن عامة، من دون علمه أو موافقته، وهو ما اعتبره البيان انتهاكاً لخصوصيته وقد يؤثر سلباً في راحته وحالته النفسية خلال رحلة العلاج.



وأكد البيان أن الفنان يقدّر مشاعر المحبة والدعم التي يتلقاها باستمرار من جمهوره، لكنه يأمل أن يُترجم هذا الاهتمام من خلال احترام رغبته في الحفاظ على خصوصيته، وعدم تصويره أو نشر أي محتوى يتعلق به من دون موافقته.



كما شدد المحامي عيسى الكندري على أن جميع الحقوق القانونية محفوظة، لافتاً إلى إمكان اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يصور الفنان أو ينشر أو يعيد تداول الصور والمقاطع المخالفة، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في .



وأشار إلى أن احترام خصوصية الرويشد لا يقتصر على الامتناع عن تصويره فقط، بل يشمل أيضاً عدم إعادة نشر أي محتوى متداول له من دون تصريح رسمي.



وفي ختام البيان، عبّر فريق الفنان عبدالله الرويشد عن تقديره لكل من أبدى تفهماً واحتراماً لخصوصيته خلال هذه المرحلة، متمنياً له دوام الصحة والشفاء العاجل، ومؤكداً أن دعم الجمهور يبقى موضع تقدير ما دام يحترم حقوقه ورغبته الشخصية.