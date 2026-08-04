رحيل ماري إيجيدا ريفيرا .. نجمة المشهد الفلبيني الشهير في Spider-Man

ورحلت ريفيرا بهدوء في مدينة هونولولو يوم 15 أبريل/نيسان 2026، إلا أن خبر وفاتها لم يُعلن على نطاق واسع إلا في 3 أغسطس/آب، بعدما كشف أحد أفراد عائلتها لموقع TMZ أنها تعرضت لجلطة دماغية، قبل وضعها على أجهزة دعم الحياة.

وأكدت عائلتها أن الممثلة الراحلة كانت تشعر بفخر كبير لمشاركتها في أحد أنجح أفلام عالم Marvel، حيث ظهرت بدور «لولا»، جدة نيد ليدز، الذي جسده الممثل جاكوب باتالون.

وقدمت ريفيرا واحداً من أبرز المشاهد الكوميدية في الفيلم، عندما فتح نيد وإم جي داخل ، ليظهر أمامهما Spider-Man الذي يؤدي دوره أندرو غارفيلد.

وخلال المشهد، طلبت الجدة من الرجل العنكبوت تنظيف خيوط العنكبوت التي تركها على سقف الغرفة، متحدثة باللغة التاغالوغية، بينما تولى نيد ترجمة كلامها، في لحظة لاقت تفاعلاً واسعاً وأصبحت من المشاهد المحبوبة لدى جمهور الفيلم.

وشكل ظهورها محطة لافتة في تمثيل الثقافة الفلبينية داخل سلسلة أفلام عالمية، إذ ساهم المشهد في تقديم اللغة والعادات الفلبينية إلى ملايين المشاهدين حول .

وكان أفراد عائلتها قد شجعوها على التقدم لاختبار أداء الشخصية، قبل أن تحصل على الدور الذي أصبح من أشهر محطاتها الفنية، إلى جانب نجوم الفيلم توم ، وتوبي ماغواير، وأندرو غارفيلد، وزيندايا وجيمي .

وُلدت ماري إيجيدا ريفيرا في 2 يونيو/حزيران 1943 بمدينة إيلويلو الفلبينية، وتركت خلفها زوجها أليخاندرو ريفيرا، وأبناءها الأربعة، إضافة إلى 11 حفيداً وأربعة من أبناء أحفادها.

وأقامت العائلة احتفالاً لإحياء ذكراها في 6 يونيو/حزيران داخل كنيسة Trinity Central Oahu، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين، الذين استذكروا مسيرتها الفنية وحضورها الثقافي اللافت.