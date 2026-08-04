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نورا فتحي تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقتها بـ ياسين بونو
نورا فتحي تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقتها بـ ياسين بونو
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نورا فتحي تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقتها بـ ياسين بونو

فن

2026-08-04 | 05:46
نورا فتحي تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقتها بـ ياسين بونو
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Aljadeed
نورا فتحي تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقتها بـ ياسين بونو

وضعت الفنانة نورا فتحي حدًا لأشهر من التكهنات التي طالت حياتها الخاصة، بعدما تحدثت للمرة الأولى بصورة واضحة عن طبيعة علاقتها بحارس مرمى المنتخب المغربي ونادي الهلال السعودي ياسين بونو.

وخلال استضافتها في برنامج The Kris Fade Show عبر إذاعة Virgin Radio Dubai، نفت نورا وجود أي علاقة عاطفية تجمعها ببونو، مؤكدة أن العلاقة بينهما لا تتعدى حدود الصداقة والاحترام المتبادل.

وعندما وُجه إليها سؤال مباشر بشأن ارتباطها بالحارس المغربي، ابتسمت ووصفت بونو بأنه «صديق مقرّب وشخص رائع»، موضحة أنها تعرفه منذ سنوات، قبل أن يتجدد التواصل بينهما خلال الأشهر الأخيرة.

وأشادت نورا فتحي بمسيرة بونو الرياضية، واعتبرته من أفضل حراس المرمى في العالم، مؤكدة أنها تشعر بالفخر بالإنجازات التي يحققها. كما كشفت أنها تابعت مباريات المنتخب المغربي خلال مونديال قطر 2022، وكانت من أبرز الداعمين للمنتخب وللحارس المغربي.

وتحدثت نورا أيضًا عن شخصية بونو بعيدًا عن الملاعب، واصفة إياه بأنه شخص طيب ومتواضع ولطيف، مشيرة إلى أنه يهتم بعمله وتدريباته أكثر من اهتمامه بالشهرة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت شائعات الارتباط قد بدأت بالانتشار بصورة واسعة أواخر يوليو/تموز، عقب تداول صور ومقاطع فيديو قيل إنها جمعت نورا فتحي وياسين بونو مع عدد من الأصدقاء في منطقة عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء.

وانتشرت لاحقًا مقاطع أخرى زُعم أنها توثق ظهورهما معًا خلال عطلة في المغرب، كما ادعت بعض الصفحات أن نورا سافرت من الهند لقضاء إجازة برفقة بونو، من دون أن يصدر عن الطرفين حينها أي تعليق يؤكد أو ينفي تلك المعلومات.

وزاد من انتشار التكهنات ظهور نورا في مناسبات ضمت أفرادًا من عائلة بونو، إلى جانب تداول صور اعتبرها بعض المتابعين ذات طابع رومانسي، قبل أن تحسم الفنانة الجدل وتؤكد أن ما يجمعهما هو الصداقة فقط.

 

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