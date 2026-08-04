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حجب أغنية توليت بعد اتهامه بسرقة لحن وليد سعد
حجب أغنية توليت بعد اتهامه بسرقة لحن وليد سعد
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حجب أغنية توليت بعد اتهامه بسرقة لحن وليد سعد

فن

2026-08-04 | 05:47
حجب أغنية توليت بعد اتهامه بسرقة لحن وليد سعد
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Aljadeed
حجب أغنية توليت بعد اتهامه بسرقة لحن وليد سعد

دخل الخلاف بين المغني توليت والملحن وليد سعد مرحلة جديدة، بعد حجب الأغنية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، على خلفية اتهامات باستخدام جزء من لحن أغنية شهيرة من دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق.

وجاء إغلاق التراك الدعائي الخاص بإعلان فودافون مصر بالتزامن مع تمسك وليد سعد بحقه القانوني، في انتظار صدور رد رسمي من توليت أو الجهة المنتجة للعمل بشأن الاتهامات الموجهة إليهما.

وأكد وليد سعد، في بيان صحفي، أن اللحن المستخدم يعود إليه وإلى الشاعر نادر عبدالله، مشددًا على أن إعادة توظيف أي جزء من المصنف الموسيقي في عمل جديد تتطلب موافقة أصحاب الحقوق.

ونفى الملحن المصري أن تكون الأزمة ناتجة عن خلاف شخصي مع توليت، موضحًا أن القضية تتعلق فقط بحقوق الملكية الفكرية وطريقة استغلال اللحن، معتبرًا أن بعض المعلومات التي جرى تداولها لم تنقل حقيقة النزاع بصورة دقيقة.

وبدأت الأزمة بعدما نشر وليد سعد تدوينة عبر حسابه على منصة X، اتهم فيها توليت باستخدام جزء من لحن أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا» داخل التراك الدعائي للإعلان، معتبرًا أن ذلك يشكل تعديًا على حقوقه الفنية.

وأشار سعد إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى التي تُستخدم فيها ألحانه، بحسب قوله، من دون الحصول على تصريح مسبق، مطالبًا بضرورة احترام حقوق الملحنين والشعراء وأصحاب المصنفات الفنية.

وتعود الأغنية الأصلية إلى عام 2008، وقدمتها الفنانة لطيفة بكلمات الشاعر نادر عبدالله وألحان وليد سعد، قبل أن تعود إلى الواجهة مجددًا بسبب التشابه الذي أثار الجدل حول الإعلان.

واستند وليد سعد في موقفه إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، موضحًا أن القانون يمنح أصحاب الأعمال الموسيقية الحق الحصري في استغلالها أو منح تراخيص باستخدامها.

كما أكد أن القانون لا يحدد عددًا معينًا من النغمات أو مدة زمنية يمكن استخدامها من دون إذن، وأن حسم مثل هذه النزاعات يعود إلى الجهات القضائية المختصة بعد فحص طبيعة كل حالة.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من توليت أو الجهة المنتجة لإعلان فودافون مصر بشأن الاتهامات أو الأسباب المباشرة لحجب الأغنية، لتبقى الأزمة مفتوحة على تطورات جديدة.

 

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