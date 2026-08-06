وفاة قائد الفرقة السيمفونية العراقية عبد الرزاق العزاوي

ونعت الفنانين العزاوي، مشيدة بمسيرته الطويلة وإسهاماته البارزة في تطوير الموسيقى السيمفونية والعسكرية والتعليم الموسيقي في .

ويُعد الراحل أول يتولى قيادة الفرقة السيمفونية الوطنية عام 1974، بعدما كان عدد من المايستروهات الأجانب قد تعاقبوا على قيادتها.

وُلد العزاوي في محافظة بابل عام 1942، وتخرج في معهد الفنون الجميلة، قبل أن يواصل دراسته الموسيقية في ويحصل على زمالة الكلية الملكية للموسيقى.

وخلال مسيرته، شغل مناصب عدة في دائرة الفنون الموسيقية، وقدم مؤلفات للفرق السيمفونية والعسكرية وللإذاعة والتلفزيون، من أبرزها معزوفة «طوق الحمامة»، تاركًا إرثًا موسيقيًا امتد لأكثر من ستة عقود.