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ابنة توم كروز تخطف الأنظار بأول ظهور مسرحي بعد تخلّيها عن لقبه
ابنة توم كروز تخطف الأنظار بأول ظهور مسرحي بعد تخلّيها عن لقبه
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ابنة توم كروز تخطف الأنظار بأول ظهور مسرحي بعد تخلّيها عن لقبه

فن

2026-08-06 | 08:19
ابنة توم كروز تخطف الأنظار بأول ظهور مسرحي بعد تخلّيها عن لقبه
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Aljadeed
ابنة توم كروز تخطف الأنظار بأول ظهور مسرحي بعد تخلّيها عن لقبه

خطفت سوري نويل، ابنة النجم العالمي توم كروز والممثلة كاتي هولمز، الأنظار خلال ظهورها في البروفات النهائية لأول تجربة مسرحية لها، لتبدأ رسميًا خطواتها في عالم التمثيل وتسير على خطى والديها.

وتستعد سوري، البالغة من العمر 20 عامًا، للمشاركة في نسخة عصرية من مسرحية وليام شكسبير الشهيرة «حلم ليلة منتصف الصيف»، ضمن فعاليات مهرجان إدنبرة فرينج، أحد أبرز المهرجانات الفنية والمسرحية في العالم.

وظهرت سوري خلال التحضيرات بإطلالة مسرحية كلاسيكية، ارتدت فيها قميصًا أصفر مع كورسيه أرجواني وتنورة واسعة متناسقة، وأكملت مظهرها بقبعة باللون البيج، ما جعل صورها تحظى بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمضت ابنة توم كروز أكثر من ثلاث ساعات في التحضير للبروفات، إلى جانب ثمانية من زملائها في كلية الدراما بجامعة كارنيغي ميلون في ولاية بنسلفانيا، حيث تواصل دراستها الفنية.

ومن المتوقع أن تحضر كاتي هولمز العرض لدعم ابنتها في تجربتها المسرحية الأولى، بينما رجحت تقارير غياب توم كروز، في ظل الحديث المتواصل عن وجود قطيعة بينه وبين سوري منذ انفصاله عن والدتها عام 2012.

ويأتي هذا الظهور بعد تداول أخبار عن تخلي سوري عن لقب والدها واعتمادها اسم «سوري نويل»، وهو اسم مستوحى من الاسم الأوسط لوالدتها كاتي هولمز، في خطوة أثارت اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

ووفقًا للتقرير، استخدمت سوري اسمها الجديد عند تسجيلها للتصويت في مقاطعة أليغيني بولاية بنسلفانيا خلال أكتوبر 2024، كما ظهر الاسم نفسه خلال حفل تخرجها من المدرسة الثانوية في يونيو من العام ذاته.

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