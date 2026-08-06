ابنة توم كروز تخطف الأنظار بأول ظهور مسرحي بعد تخلّيها عن لقبه

وتستعد سوري، البالغة من العمر 20 عامًا، للمشاركة في نسخة عصرية من مسرحية وليام شكسبير الشهيرة «حلم ليلة منتصف الصيف»، ضمن فعاليات مهرجان إدنبرة فرينج، أحد أبرز المهرجانات الفنية والمسرحية في .

وظهرت سوري خلال التحضيرات بإطلالة مسرحية كلاسيكية، ارتدت فيها قميصًا أصفر مع كورسيه أرجواني وتنورة متناسقة، وأكملت مظهرها بقبعة باللون البيج، ما جعل صورها تحظى بتفاعل واسع على .

وبحسب صحيفة « ميل» ، أمضت ابنة توم كروز أكثر من ثلاث ساعات في للبروفات، إلى جانب ثمانية من زملائها في كلية الدراما بجامعة كارنيغي ميلون في ولاية بنسلفانيا، حيث تواصل دراستها الفنية.

ومن المتوقع أن تحضر كاتي هولمز لدعم ابنتها في تجربتها المسرحية الأولى، بينما رجحت تقارير غياب توم كروز، في ظل الحديث المتواصل عن وجود قطيعة بينه وبين سوري منذ انفصاله عن والدتها عام 2012.

ويأتي هذا الظهور بعد تداول عن تخلي سوري عن لقب والدها واعتمادها اسم «سوري نويل»، وهو اسم مستوحى من الاسم الأوسط لوالدتها كاتي هولمز، في خطوة أثارت اهتمام العالمية.

ووفقًا للتقرير، استخدمت سوري اسمها الجديد عند تسجيلها للتصويت في مقاطعة أليغيني بولاية بنسلفانيا خلال أكتوبر 2024، كما ظهر الاسم نفسه خلال حفل تخرجها من المدرسة الثانوية في يونيو من العام ذاته.