ياسين بونو يحسم الجدل ويعلن انفصاله عن زوجته ايمان خلاد

وجاء تصريح بونو بالتزامن مع تداول شائعات تحدثت عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بالفنانة الكندية من أصول مغربية نورا فتحي، وهو ما دفع الأخيرة إلى الخروج عن صمتها وتوضيح حقيقة العلاقة بينهما.
وأكدت نورا فتحي، خلال ظهورها في إحدى حلقات البودكاست، أن علاقتها ببونو لا تتعدى حدود الصداقة والاحترام المتبادل، نافية بصورة واضحة كل ما تردد بشأن ارتباطهما عاطفيًا.
وأشادت الفنانة المغربية الأصل بأخلاق بونو ومسيرته الرياضية، واصفة إياه بالصديق الرائع، كما اعتبرته من أفضل حراس المرمى في العالم، وأعربت عن تقديرها الكبير له على المستويين المهني والإنساني.
من جانبه، اختار ياسين بونو الكشف عن وضعه العائلي من خلال رد مقتضب على أحد متابعيه عبر حسابه على إنستغرام. وجاء ذلك بعدما وجه المتابع تحية إلى زوجته، ليرد بونو بالقول: “شكرًا لك، لكن ليس لدي زوجة”.
وشكل هذا التعليق أول تأكيد مباشر من الحارس المغربي على انفصاله عن إيمان خلاد، بعد أشهر من انتشار أخبار تحدثت عن انتهاء علاقتهما، من دون أن يصدر أي توضيح رسمي سابق من الطرفين.
وأثار رد بونو تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، خصوصًا أنه جاء بعد فترة قصيرة من نفي نورا فتحي شائعة ارتباطهما، ما أعاد تسليط الضوء على حياته الخاصة بعيدًا عن الملاعب.
وبهذا التصريح، يكون ياسين بونو قد حسم الجدل بشأن حالته الاجتماعية، في وقت يواصل فيه التركيز على مشواره الرياضي مع نادي الهلال السعودي والمنتخب المغربي، بعيدًا عن الشائعات التي لاحقته خلال الفترة الأخيرة.