ياسين بونو يحسم الجدل ويعلن انفصاله عن زوجته ايمان خلاد

وجاء تصريح بونو بالتزامن مع تداول شائعات تحدثت عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بالفنانة الكندية من أصول مغربية نورا فتحي، وهو ما دفع إلى الخروج عن صمتها وتوضيح حقيقة العلاقة بينهما.

وأكدت نورا فتحي، خلال ظهورها في إحدى حلقات البودكاست، أن علاقتها ببونو لا تتعدى حدود الصداقة والاحترام المتبادل، نافية بصورة واضحة كل ما تردد بشأن ارتباطهما عاطفيًا.