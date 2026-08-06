صلح مفاجئ بين الفنان أمير يزبك والشاعر حبيب بو أنطون

وأعلن يزبك عبر حسابه أن اللقاء أُقيم بدعوة من الشيخ سالم عكاري وبموافقة الطرفين، وبحضور رجل الأعمال روبير مخلوف وعدد من وجهاء المنطقة،
ونشر أمير يزبك صورتين جمعته بحبيب بو أنطون خلال اللقاء، مؤكدًا أن العلاقة بينهما عادت إلى طبيعتها بعد الأزمة الأخيرة وسوء التفاهم الذي نشأ بينهما.
وجاءت المصالحة بعد تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية، زعمت أن رنيم إسحاق، ملكة جمال سوريا السابقة وطليقة أمير يزبك، دفعت مبلغ خمسة آلاف دولار وقدمت عددًا من الهدايا إلى حبيب بو أنطون وشقيقه إيلي، بهدف إثارة الخلاف واستفزاز طليقها.
لكن رنيم إسحاق خرجت عن صمتها ونفت بشكل قاطع جميع الاتهامات المتداولة، مؤكدة أن ما نُشر بشأن دفع أموال أو تقديم هدايا لا أساس له من الصحة، ودعت إلى التوقف عن نشر الأخبار
الملفقة والتدخل في حياتها الشخصية.
وشددت إسحاق على أن حبيب بو أنطون وشقيقه إيلي لا علاقة لهما بأسباب انفصالها عن أمير يزبك، مؤكدة أنها تكنّ لهما كل التقدير والاحترام وتشهد لهما بحسن الأخلاق.
كما أوضحت أن لديها وقائع وأدلة تثبت حقيقة ما حدث، لكنها تفضّل عدم كشف التفاصيل احترامًا للخصوصية، متمنية لطليقها أمير يزبك التوفيق في حياته.
وبينما أنهت المصالحة الخلاف بين أمير يزبك وحبيب بو أنطون، تواصل رنيم إسحاق نفيها للاتهامات المتداولة، مطالبة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بحياتها الخاصة.