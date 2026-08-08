أصالة تعود إلى مسارح سوريا بعد غياب طويل.. ومازن الناطور يكشف التفاصيل

كشف نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، في تصريح خاص لموقع "بوسطة"، عن تحديد موعد حفلين جماهيريين لأصالة في العاصمة السورية دمشق، يومي 17 و19 سبتمبر/أيلول المقبل.
وأوضح الناطور أن الحفلين سيقامان برعاية وزارة الثقافة ونقابة الفنانين السوريين، على أن يكونا مأجورين ومفتوحين أمام الجمهور، وسط استعدادات لإقامة الحدث في إحدى الصالات الكبرى في دمشق.
وتحمل عودة أصالة إلى سوريا بعداً خاصاً، خصوصاً أنها ابتعدت لسنوات طويلة عن إحياء الحفلات في بلدها، قبل أن تعود خلال الفترة الأخيرة للتعبير بشكل واضح عن ارتباطها بسوريا، من خلال مواقفها وأعمالها الغنائية.
وتتزامن العودة المرتقبة مع مشروع غنائي سوري تعمل عليه أصالة، ويتضمن مجموعة من الأغاني المستوحاة من التراث السوري، في محاولة لتقديم ألوان موسيقية مختلفة من عدد من المحافظات السورية بروح حديثة.
ومن المتوقع أن تشهد حفلات أصالة في دمشق إقبالاً جماهيرياً واسعاً، خصوصاً أن هذه العودة تأتي بعد سنوات من الغياب، لتشكل واحدة من أبرز محطات عودتها الفنية إلى سوريا.