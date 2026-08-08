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كرم بورسين يثير قلق جمهوره.. هل يخضع لعملية جراحية؟
كرم بورسين يثير قلق جمهوره.. هل يخضع لعملية جراحية؟
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كرم بورسين يثير قلق جمهوره.. هل يخضع لعملية جراحية؟

فن

2026-08-08 | 06:18
كرم بورسين يثير قلق جمهوره.. هل يخضع لعملية جراحية؟
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Aljadeed
كرم بورسين يثير قلق جمهوره.. هل يخضع لعملية جراحية؟

أثارت تقارير إعلامية تركية حالة من القلق بين جمهور النجم كرم بورسين، بعد الكشف عن معاناته خلال الفترة الأخيرة من مشكلة صحية في الرقبة، وسط حديث عن خضوعه لجلسات علاج طبيعي واحتمال اللجوء إلى تدخل جراحي في حال عدم تحسن حالته.

وبحسب ما كشفه الصحافي التركي محمد أستوندا خلال برنامج "Come, Let's Talk" المعروض عبر قناة TV8، فإن بطل مسلسل "أنت أطرق بابي" عانى خلال الفترة الماضية من آلام مستمرة في منطقة الرقبة، ما دفعه إلى إجراء فحوص طبية لمعرفة أسبابها.

وأشار أستوندا إلى أن نتائج الفحوص أظهرت، بحسب معلوماته، إصابة كرم بورسين بانزلاق غضروفي في الرقبة، موضحًا أن الأطباء قرروا في المرحلة الحالية الاعتماد على العلاج الطبيعي ومراقبة مدى استجابة حالته له.

وأضاف أن خيار التدخل الجراحي لم يُحسم حتى الآن، لكنه قد يصبح مطروحًا في حال لم يحقق العلاج الطبيعي النتائج المطلوبة، وهو ما زاد من قلق محبي الفنان التركي الذين تداولوا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، لم يصدر عن كرم بورسين حتى الآن أي تصريح رسمي بشأن ما يتم تداوله عن حالته الصحية، كما لم ينشر عبر حساباته على مواقع التواصل ما يؤكد إصابته أو إمكانية خضوعه لعملية جراحية، لتبقى المعلومات المتداولة مستندة إلى ما ورد في الإعلام التركي.

وتزامنت هذه الأنباء مع حديث سابق لبورسين عن اهتمامه الكبير بالحفاظ على صحته الجسدية والنفسية، إذ كشف في مقابلة حديثة أنه يلتزم بمجموعة من العادات اليومية التي تساعده على التعامل مع ضغوط العمل والحياة.

وأوضح أنه يحرص على كتابة يومياته والصلاة وممارسة الرياضة باستمرار، معتبرًا أن الرياضة تشكل بالنسبة إليه وسيلة أساسية لتحسين حالته النفسية والمحافظة على توازنه.

ويُعرف كرم بورسين باهتمامه المستمر بالرياضة ونمط الحياة الصحي، إذ سبق أن تحدث في أكثر من مناسبة عن أهمية الالتزام بروتين يومي يساعده على الحفاظ على نشاطه وسط انشغالاته الفنية المتواصلة.

 

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