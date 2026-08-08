وفاة والد ليونيل ميسي عن 68 عاماً بعد صراع مع المرض

ويعد خورخي واحداً من أبرز الأشخاص الذين رافقوا مسيرة قائد منتخب منذ بداياته، إذ تولى إدارة أعمال نجله لسنوات طويلة، وكان حاضراً في العديد من القرارات والمحطات المهمة التي رافقت انتقاله من الأرجنتين إلى ومن ثم خلال مسيرته الاحترافية.

وكانت الحالة الصحية لخورخي قد أثارت قلقاً واسعاً خلال الأشهر الماضية، وتحديداً في يونيو/حزيران، عندما أكدت عائلة ميسي أنه يخضع لمتابعة طبية، مطالبة باحترام خصوصيته وعدم تداول معلومات غير مؤكدة بشأن وضعه الصحي، بعد انتشار شائعة كاذبة حينها عن وفاته.

وشكّل خورخي شخصية أساسية في حياة ميسي المهنية والعائلية، إذ تولى تمثيله وإدارة جانب كبير من أعماله منذ سنواته الأولى كلاعب، ورافقه في أبرز مراحل مسيرته التي شهدت تحقيقه مجموعة استثنائية من الإنجازات مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

ويأتي رحيل والد ميسي بعد مسيرة طويلة ظل خلالها بعيداً نسبياً عن الأضواء مقارنة بنجله، لكنه بقي حاضراً خلف الكواليس كأحد أقرب الأشخاص إليه وأكثرهم تأثيراً في مسيرته.