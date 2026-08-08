عيد أبو الحمد يطلق استغاثة لإنقاذ زوجته.. أزمة صحية وظروف مادية صعبة

وأوضح عيد أبو الحمد، في تصريحات صحافية، أن زوجته تحتاج إلى متابعة طبية مستمرة بسبب حالتها الصحية، مشيراً إلى أنها تعاني من آلام ومضاعفات مرتبطة بالعظام، إلى جانب مشكلات في القلب، ما اضطرها إلى البقاء خلال الفترة الحالية والالتزام بتعليمات الأطباء.

وأطلق الفنان المصري استغاثة من أجل نقل زوجته إلى أحد المستشفيات وتلقي العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً أن أمنيته الأساسية في الوقت الحالي هي تحسن حالتها وعودتها إلى حياتها الطبيعية.

وأشار إلى أن الأسرة تحاول تقديم كل الدعم الممكن لها، سواء من الناحية الصحية أو النفسية، لافتاً إلى أن وقوف الأصدقاء والمقربين إلى جانبها والسؤال المستمر عن صحتها يساعدانها على مواجهة هذه المرحلة.

وتأتي الأزمة الصحية لزوجة عيد أبو الحمد في وقت كان قد كشف فيه سابقاً عن معاناته من ظروف مادية صعبة نتيجة عدم حصوله على فرص عمل فنية بصورة منتظمة.

وخلال ظهوره في برنامج "فاكر ولا ناسي" مع الإعلامية سمر جمعة، قال أبو الحمد إنه غالباً ما يعمل فقط خلال الفترة التي تسبق شهر ، موضحاً أن دخله خلال هذه الفترة يذهب لتغطية متطلبات المنزل والالتزامات الأسرية.

وقال إن قلة العمل تضعه أمام ضغوط كبيرة، خصوصاً مع ارتفاع المصاريف ومسؤوليته تجاه منزله وزوجته، مؤكداً في الوقت نفسه أن حديثه عن أزمته لا يهدف إلى طلب الأموال من الجمهور، وإنما إلى توضيح حقيقة الظروف التي يعيشها.

كما كشف عن تلقيه دعماً من بعض زملائه في الوسط الفني خلال فترات عدم العمل، موجهاً الشكر لكل من يقف إلى جانبه وإلى جانب زوجته.

وعلى الصعيد الفني، شارك عيد أبو الحمد في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة ، والذي أحداثه حول محامٍ يستيقظ من غيبوبة طويلة ليجد نفسه أمام مجتمع وحياة مختلفين تماماً عما عرفه في السابق.