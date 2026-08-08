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ابنة وفاء موصللي تفاجئ الجمهور بالغناء.. ووالدتها تعلق بفخر
ابنة وفاء موصللي تفاجئ الجمهور بالغناء.. ووالدتها تعلق بفخر
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ابنة وفاء موصللي تفاجئ الجمهور بالغناء.. ووالدتها تعلق بفخر

فن

2026-08-08 | 10:11
ابنة وفاء موصللي تفاجئ الجمهور بالغناء.. ووالدتها تعلق بفخر
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Aljadeed
ابنة وفاء موصللي تفاجئ الجمهور بالغناء.. ووالدتها تعلق بفخر

لفتت نايا الأندلس، ابنة الفنانة السورية وفاء موصللي، الأنظار خلال الساعات الماضية بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تؤدي أغنية "هيدا الحب" للفنان اللبناني جورج خباز، في تجربة موسيقية عفوية حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت نايا في حديث لموقع "فوشيا" أنها اختارت تقديم الأغنية بالتعاون مع صديقها الموسيقي جورج أتناس، موضحة أن ما جذبها إليها هو أسلوبها الخفيف وطريقتها في تناول موضوع الحب بقالب لطيف وكوميدي.

وأشارت إلى أن الغناء لا يشكل بالنسبة إليها مشروعاً احترافياً في الوقت الحالي، بل هواية تحب العودة إليها من وقت إلى آخر، لافتة إلى أنها تستمتع أيضاً بكتابة الأغاني وتلحينها، ولا تستبعد طرح عمل غنائي خاص بها مستقبلاً.

وأكدت نايا أنها ترى نفسها أقرب إلى التمثيل، معتبرة أن علاقتها بالغناء ترتبط بالأداء والتعبير أكثر من اعتمادها على الجانب الصوتي فقط. كما كشفت عن ميلها إلى موسيقى الجاز وأعمال الرحابنة والأغنيات المرتبطة بالنسبة إليها بأجواء "الزمن الجميل".

وليست هذه التجربة الموسيقية الأولى لنايا، إذ سبق أن تعاونت مع جورج أتناس في تقديم نسخة جديدة من أغنية "ولعت" لزياد الرحباني وسلمى، كما قدمت سابقاً أغنية Those Were the Days، مؤكدة أنها تستمتع بإعادة تقديم الأعمال التي تحمل بالنسبة إليها طابعاً خاصاً وذكريات جميلة.

من جهتها، علقت وفاء موصللي على تجربة ابنتها، معربة عن إعجابها بالفيديو وباختيار أغنية جورج خباز، كما أثنت على عفوية نايا في الأداء وطريقتها البسيطة في تقديم الأغنية.

وأكدت الفنانة السورية فخرها بابنتها، ووصفتها بأنها متعددة المواهب، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور معها ومحبتهم لها يمنحانها شعوراً كبيراً بالسعادة.

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