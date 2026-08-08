بوراك يوروك وتوانا يلماز تزوجا سرًا؟ تفصيل صغير يشعل الشكوك

وبدأت التكهنات تتسع بعد تناول الموضوع في برنامج "لا يمكن دون أن أقول"، حيث طُرحت معلومات تفيد بأن ربما أتما مراسم الزواج بعيدًا عن الأضواء، في ظل حرصهما المستمر على إبقاء تفاصيل حياتهما الخاصة بعيدًا عن التغطية الإعلامية.

وزاد الجدل بعد ملاحظة ظهور اسم توانا يلماز في إحدى البيانات مستخدمة اسم عائلة "يوروك"، وهو ما اعتبره بعض المتابعين مؤشرًا على احتمال إتمام الزواج رسميًا.

ورغم انتشار هذه المعلومات على نطاق واسع، لم يخرج يوروك أو توانا يلماز حتى الآن بأي تصريح يؤكد أو ينفي زواجهما، ما يبقي الأمر ضمن إطار المعلومات المتداولة في الصحافة والتكهنات التي أعقبتها.

وترتبط توانا وبوراك بعلاقة عاطفية منذ أكثر من 3 أعوام، وخلال الفترة الماضية ترددت أكثر من مرة عن استعداد الثنائي للزواج، مع تداول معلومات عن احتمال إقامة حفل الزفاف خارج .

وسبق لتوانا يلماز أن تحدثت عن تغيّر نظرتها إلى الزواج بعد دخولها في علاقة عاطفية، موضحة أنها لم تكن تنظر إلى الارتباط بالطريقة نفسها قبل أن تعيش تجربة الحب، وهو ما أعاد الجمهور إلى تصريحاتها السابقة بعد انتشار أخبار الزواج.

وعلى الصعيد الفني، يواصل بوراك يوروك نشاطه في الدراما التركية من خلال مسلسل "هذا البحر سوف يفيض"، حيث يجسد شخصية الطبيب أوروتش، بالتزامن مع الاهتمام المتزايد بحياته الشخصية.

ويبقى حسم حقيقة زواج الثنائي مرتبطًا بإعلان رسمي منهما، في وقت تستمر فيه التكهنات حول ما إذا كان بوراك يوروك وتوانا يلماز قد اختارا بالفعل الزواج بعيدًا عن الإعلام.