أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
طبيب شيرين يفاجئها برسالة بعد عودتها: أهم نجاح في حياتي
طبيب شيرين يفاجئها برسالة بعد عودتها: أهم نجاح في حياتي
A-
A+

طبيب شيرين يفاجئها برسالة بعد عودتها: أهم نجاح في حياتي

فن

2026-08-09 | 06:47
طبيب شيرين يفاجئها برسالة بعد عودتها: أهم نجاح في حياتي
العودة الى الأعلى
Aljadeed
طبيب شيرين يفاجئها برسالة بعد عودتها: أهم نجاح في حياتي

احتفى طبيب التغذية محمود العفيفي بالتغيير الذي وصلت إليه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الأخيرة، بعد رحلة عمل هدفت إلى استعادة لياقتها، بالتزامن مع عودتها اللافتة إلى الحفلات ولقاء جمهورها من جديد.

ونشر العفيفي رسالة عبر حسابه على "إنستغرام"، عبّر فيها عن سعادته وفخره بالنتيجة التي حققتها شيرين، مؤكدًا أن الرحلة لم تنتهِ بعد وأن العمل مستمر خلال المرحلة المقبلة.

وكتب موجّهًا حديثه إلى شيرين: "أنا فخور بيكي أوي وفخور إني دكتورك ووصلنا للنتيجة دي مع بعض ولسه مكملين"، قبل أن يصف عودتها بأنها من أقوى لحظات الـComeback، ومن أهم النجاحات في مسيرته المهنية.

وتزامنت رسالة طبيب التغذية مع الظهور الجماهيري الأخير لشيرين عبد الوهاب على مسرح "بورتو جولف" في العلمين بالساحل الشمالي، حيث عادت إلى جمهورها المصري بعد فترة من الغياب وسط استقبال حافل.

وصعدت شيرين إلى المسرح على وقع هتافات وتصفيق الجمهور، وبدت متأثرة بحجم الترحيب الذي حظيت به، قبل أن تقدم مجموعة من أبرز أغانيها التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات.

وافتتحت شيرين الحفل بأغنية "صبري قليل"، كما قدمت للمرة الأولى على المسرح أغنية "بحرية"، إلى جانب مجموعة من أعمالها القديمة والجديدة.

وشهد الحفل أيضًا مفاجأة فنية تمثلت في مشاركة الفنان محمود الليثي لها الغناء، حيث قدما معًا أغنية "اللي باعني براحته"، وسط تفاعل واسع من الحاضرين.

كما حضر الحفل عدد من نجوم الوسط الفني، من بينهم غادة عبد الرازق وإلهام شاهين ولبلبة وليلى علوي، إلى جانب عدد من الفنانين وصناع الموسيقى، فضلًا عن حضور ابنة شيرين.

وجاءت عودة شيرين إلى المسرح لتعيد اسمها بقوة إلى الواجهة، فيما اعتبر طبيبها أن التغيير الذي حققته خلال الفترة الماضية يمثل بداية مرحلة جديدة، مع استمرار العمل على لياقتها واستعدادها لمواصلة نشاطها الفني.

اقرأ ايضا في فن

الموت يفجع لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي
11:14

الموت يفجع لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي

فُجعت الفنانة اللبنانية لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي، الذي رحل عن عالمنا من دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب الوفاة أو موعد مراسم الدفن وتقبّل التعازي.

11:14

الموت يفجع لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي

فُجعت الفنانة اللبنانية لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي، الذي رحل عن عالمنا من دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب الوفاة أو موعد مراسم الدفن وتقبّل التعازي.

إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف
10:20

إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين تطورات الحالة الصحية لصديقتها الفنانة هالة صدقي، بعد انتشار أنباء خلال الساعات الماضية عن تعرضها لإصابة في الكتف ونقلها إلى أحد المستشفيات.

10:20

إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين تطورات الحالة الصحية لصديقتها الفنانة هالة صدقي، بعد انتشار أنباء خلال الساعات الماضية عن تعرضها لإصابة في الكتف ونقلها إلى أحد المستشفيات.

أنباء عن توقيف ميادة الركابي في مطار بغداد.. ما علاقتها بقضية عدنان الجميلي؟
09:06

أنباء عن توقيف ميادة الركابي في مطار بغداد.. ما علاقتها بقضية عدنان الجميلي؟

تصدر اسم البلوغر العراقية ميادة سعد كاظم الركابي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد انتشار أنباء تتحدث عن توقيفها في مطار بغداد الدولي، بالتزامن مع تداول معلومات تربط اسمها بقضية الفساد الخاصة بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.

09:06

أنباء عن توقيف ميادة الركابي في مطار بغداد.. ما علاقتها بقضية عدنان الجميلي؟

تصدر اسم البلوغر العراقية ميادة سعد كاظم الركابي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد انتشار أنباء تتحدث عن توقيفها في مطار بغداد الدولي، بالتزامن مع تداول معلومات تربط اسمها بقضية الفساد الخاصة بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.

اخترنا لك
الموت يفجع لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي
11:14
إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف
10:20
أنباء عن توقيف ميادة الركابي في مطار بغداد.. ما علاقتها بقضية عدنان الجميلي؟
09:06
فيكتوريا ترياي تتألق بتصاميم زهير مراد في زفافها من لوكاس هيرنانديز
09:03

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026