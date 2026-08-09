طبيب شيرين يفاجئها برسالة بعد عودتها: أهم نجاح في حياتي

ونشر العفيفي رسالة عبر حسابه على " "، عبّر فيها عن سعادته وفخره بالنتيجة التي حققتها شيرين، مؤكدًا أن الرحلة لم تنتهِ بعد وأن العمل مستمر خلال المرحلة المقبلة.

وكتب موجّهًا حديثه إلى شيرين: "أنا فخور بيكي أوي وفخور إني دكتورك ووصلنا للنتيجة دي مع بعض ولسه مكملين"، قبل أن يصف عودتها بأنها من أقوى لحظات الـComeback، ومن أهم النجاحات في مسيرته المهنية.

وتزامنت رسالة طبيب التغذية مع الظهور الجماهيري الأخير لشيرين عبد الوهاب على مسرح "بورتو جولف" في بالساحل ، حيث عادت إلى جمهورها المصري بعد فترة من الغياب وسط استقبال حافل.

وصعدت شيرين إلى المسرح على وقع هتافات وتصفيق الجمهور، وبدت متأثرة بحجم الترحيب الذي حظيت به، قبل أن تقدم مجموعة من أبرز أغانيها التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات.

وافتتحت شيرين الحفل بأغنية "صبري قليل"، كما قدمت للمرة الأولى على المسرح أغنية "بحرية"، إلى جانب مجموعة من أعمالها القديمة والجديدة.

وشهد الحفل أيضًا مفاجأة فنية تمثلت في مشاركة الفنان محمود الليثي لها الغناء، حيث قدما معًا أغنية "اللي باعني براحته"، وسط تفاعل واسع من الحاضرين.

كما حضر الحفل عدد من نجوم الوسط الفني، من بينهم غادة عبد الرازق وإلهام شاهين ولبلبة وليلى علوي، إلى جانب عدد من الفنانين وصناع الموسيقى، فضلًا عن حضور ابنة شيرين.

وجاءت عودة شيرين إلى المسرح لتعيد اسمها بقوة إلى الواجهة، فيما اعتبر طبيبها أن التغيير الذي حققته خلال الفترة الماضية يمثل بداية مرحلة ، مع استمرار العمل على لياقتها واستعدادها لمواصلة نشاطها الفني.