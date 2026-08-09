رشا التقي تحتفل بمرور 17 عامًا على زواجها.. صور نادرة ورسالة مؤثرة لزوجها

وشاركت رشا، ابنة الفنانة الجزائري، متابعيها عبر " " ألبوم صور ضم لقطات أرشيفية من سنوات زواجهما الأولى، إلى جانب صور من رحلات ومناسبات مختلفة جمعتهما، من بينها لقطة أمام برج إيفل في ، وأخرى خلال ممارسة الرياضة، فضلًا عن صور عفوية من حياتهما اليومية.

وأرفقت رشا الصور برسالة تحدثت فيها عن تجربتها الزوجية، مشيرة إلى أن استمرار العلاقة على مدى سنوات لا يأتي بالمصادفة، بل يحتاج إلى التفاهم والثقة وتقبل الطرف الآخر والقدرة على مواجهة الصعوبات معًا.

كما أكدت أن الحياة الزوجية تمر بمراحل مختلفة، وأن الحفاظ على الحب يتطلب نضجًا وتوازنًا بين مسؤوليات الأسرة والأبناء والحياة الشخصية.

وفي رسالة مباشرة إلى زوجها عامر المجذوب، وصفته رشا بأنه "ابن حلال بكل ما للكلمة من معنى"، مشيدة بصفاته وبالدعم الذي قدمه لها خلال سنوات زواجهما.

واختتمت رسالتها بكلمات عاطفية، عبّرت فيها عن أمنيتها باختياره مجددًا في كل حياة، مؤكدة أن مشاعرها تجاهه لا تزال مرتبطة بالبداية التي جمعت بينهما قبل 17 عامًا.

وحظي المنشور بتفاعل واسع من الجمهور والأصدقاء، الذين حرصوا على تهنئة بذكرى زواجهما، فيما لفت عدد من المتابعين إلى الشبه اللافت بين رشا ووالدتها الفنانة صباح الجزائري.

وكانت رشا التقي قد ابتعدت عن التمثيل عام 2009، بعد مشاركتها في عدد من الأعمال ، من بينها "باب الحارة" و"عائد إلى حيفا" و"زمن الصمت"، قبل أن تتجه لاحقًا إلى دراسة الإخراج والعمل بعيدًا عن الواجهة الفنية.

ورغم ابتعادها عن التمثيل، لا تزال رشا تحظى باهتمام الجمهور، خصوصًا عند ظهورها في مناسبات عائلية أو مشاركتها لحظات من حياتها الخاصة عبر .